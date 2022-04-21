Выстроились буквами "Z" и "V": какие методы "патриотического воспитания" в России (видео)

В российском городе Орел учат "патриотическому воспитанию": активисты и дайверы выстроили в кремлевскую "свастику".
На берегу реки Ока на берегу их выстроили буквой "Z". Затем дайверы преодолели 250 метров ледяной речкой и стали буквой "V".
Сюжет об этом появился на прокремлевском телеканале.
В руках "активисты" держали русский триколор. "За Россию! За президента", – восклицали они.
Как сообщалось, в РФ до 9 мая решили удивить всех символом войны против Украины. В Москве во время парада к 9 мая в небе появится буква "Z", ставшая символом войны России против Украины. Знак "нарисуют" в воздухе самолеты Миг-29.