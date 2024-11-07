Выстроились в очередь, чтобы попить: верующие перепутали конденсат кондиционера со святой водой (фото)

Преданные храму во Вриндаване, Индия, выстроились в очередь, чтобы выпить воду, капавшую из скульптуры слона, считая, что это святая вода с ног Господа Кришны, но это был только конденсат из кондиционера храма.

Об этом пишет Oddity Central.

В Сети появились кадры, где десятки людей в храме Шри Банке Бихари в городе Вриндаван стоят в очереди перед настенной статуей слона, чтобы выпить капающую из нее жидкость. Все эти люди считали жидкость чаран-амрит (священной водой из стоп Господа Кришны), тогда как на самом деле это был только конденсат из кондиционера храма. Руководство храма опубликовало разъяснения, чтобы убедить людей прекратить пить капающую жидкость.

"Мы уважаем веру людей в Бога, но очень важно проинформировать их", — сказал Динеш Госвами, севок храма. "На самом деле это просто вода из кондиционера. Настоящий чаран-амрит содержал бы такие ингредиенты, как тулси и лепестки роз".

Верующие перепутали конденсат со святой водой / Фото: скриншот с видео

Пить конденсат кондиционера может показаться безвредным, но эксперты предупреждают, что в кондиционерах размножаются всевозможные бактерии и грибки, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Одни восхваляли непоколебимую веру верующих, другие критиковали их за то, что они были настолько доверчивы, что приняли конденсат за настоящее чудо. Узнав правду, многие верующие, ожидавшие так называемого чарана-амрита, были разочарованы и, в конце концов, обвиняли храм в том, что он не смог объяснить им "чудо".

"Мы приходим сюда с глубокой верой, а теперь эта новость разбивает наши сердца. Храм должен запретить людям употреблять эту воду, считая ее божественной", — прокомментировал один возмущенный мужчина.

Напомним, дикое животное прыгнуло с потолка аэропорта и погналось за испуганными туристами. Его поймали и выпустили на свободу.

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