"Высыпаться" или "отсыпаться": как правильно говорить по-украински

Украинский язык ежедневно сталкивается с вызовами очищения от заимствований и калек, которые глубоко укоренились в бытовом общении. Одной из самых распространенных ошибок является использование слова «высыпаться», когда речь идет о полноценном сне.

Филологиня и литературная редактор Ольга Ольга на своей странице в соцсети расставила точки над «і».

По словам экспертки, употребление глагола «высыпаться» в значении «спать вволю» ошибочно. Это прямая калька по русскому языку. В украинском литературном языке слово «высыпаться» имеет четко обозначенное значение — «выпадать, сыпаясь». То есть высыпаться может мука из дырявого мешка, зерно или песок, но отнюдь не человек.

«Когда меня спрашивают, высыпаюсь ли я, то отвечаю, что пока удается не высыпаться и не рассыпаться, а вот высыпаться удается не всегда», — иронически заметила Васильева.

Языковед подчеркнула: ни в одном авторитетном словаре украинского языка вы не найдете слова «высыпаться» в значении отдыха.

Как говорить правильно

Специалист отмечает, что для обозначения восстанавливающего силы процесса длительного сна в украинском языке существует единственный нормативный вариант — «отсыпаться».

Именно это слово означает «спать долго, восстанавливая силы после переутомления или недосыпания».

Итак, если вы хотите звучать грамотно, стоит запомнить простое правило:

Вещества — высыпаются .

Люди — отсыпаются.

Напомним, языковые эксперты обращают внимание, что распространенное слово «первое», которым украинцы часто описывают неприятные ощущения в горле во время простуды, не является нормативным для украинского языка. Об этом объяснял журналист и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер, отмечая, что это калька из русского и она отсутствует в академических словарях.

В украинском языке существует правильный соответствие — «перхота», которым корректно обозначают щекотку, сухость или раздражение в горле. Специалисты призывают использовать именно этот термин в повседневной речи и при обращении к врачам или фармацевтам.