Вывеска на здании военторга в "ЛНР" вызвала шум у Z-блогеров: фото

Российский военный / © Associated Press

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На территории оккупированной Луганской области, которую россияне называют «ЛНР», на здании военторга появилась вывеска, которая вызвала возмущение у российских Z-блогеров.

Об этом сообщает Telegram-канал «Астра».

Как видно на опубликованном в сети фото, рядом с большим баннером военторга «Шторм», на котором изображены фигуры российских солдат, над главным входом в здание появилась вывеска «Свежее мясо».

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Дополняет картинку российский триколор, который развевается над этой надписью, метко характеризующий личный состав армии РФ.

© ASTRA

По этому поводу так называемый «военкор» Котенок уже написал возмущенное сообщение в сети. Пропагандист считает, что такие случайные совпадения «могут подрывать боевой дух сильнее, чем прилет „Хаймарса“.

При этом он пригрозил, что теми, кто «развлекается так», должны заниматься компетентные органы.

Напомним, на оккупированной Луганщине процент самоубийств среди военных РФ является одним из самых высоких среди всех оккупированных территорий.

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