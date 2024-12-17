Выяснена причина, почему стиральные машины "лгут" и добавляют дополнительное время до завершения циклов

Стиральные машины часто работают дольше, чем ожидалось, и люди только начинают понимать, почему.

Время, указанное на стиральной машине, обычно занижено.

Эта закономерность заставила озадаченного пользователя Reddit спросить: "Объясните, будто мне пять лет: Почему последняя минута стирки в стиральной машине всегда занимает несколько минут? Я включаю стирку, а там написано, что осталось 40 минут. Я возвращаюсь примерно через это время и вижу, что осталась 1 минута, поэтому я остаюсь, чтобы переложить одежду в сушилку или на вешалку. Через несколько минут остается еще 1 минута. Почему машина теряет чувство времени в последнюю минуту?".

Согласно журналу Home and Gardens, есть несколько причин, почему это может произойти. Эксперт по бытовой технике H2O Plumbing Рич Маллинс говорит, что это в основном связано с современными стиральными машинами, способными изменять продолжительность цикла в зависимости от ткани, уровня загрязнения и моющих средств.

Он пояснил: "Такие факторы, как размер груза, тип ткани, температура воды и уровень загрязнения на одежде, могут значительно увеличить продолжительность цикла. Это приводит к "лжи". Эти настройки сделаны для оптимальной очистки и ухода за тканью, даже если это означает увеличение времени стирки. Например, если машина испытывает большую загрузку, она может продлить продолжительность перемешивания или полоскания для тщательного очищения".

Современные стиральные машины также могут добавлять дополнительные минуты к циклу стирки, чтобы обеспечить выполаскивание всего стирального средства. Маллинс советует мысленно добавлять от пяти до 10 минут к каждой загрузке, поскольку мало что можно сделать, чтобы гарантировать, что 30-минутная стирка уложится в установленное время.

Один пользователь социальных сетей объяснил: "Если это похоже на мою стиральную машину, то это потому, что время является лишь оценочным, и ошибки округления накапливаются в последнюю минуту для каждого этапа. Вместо этого, вероятно, это действительно управляется датчиками в машине. Например, цикл отжима в нашей машине продолжается до тех пор, пока количество вытекающей воды не уменьшится до определенного уровня. Фактическая продолжительность зависит от типа одежды внутри: большое пушистое одеяло кажется более пористым, поэтому оно сливается быстрее, чем мой плотный комплект носков и футболок".

Другой разочарованный юзер отозвался: "Моя тоже так делает, и, кажется, становится все хуже. Сводит меня с ума". Третий человек сказал: "Это потому, что первая половина стирки происходит по таймеру. Вторая половина зависит от состояния машины. Как только таймер заканчивается (он настроен в завершение через 1 минуту), она начинает сливать воду и сильно отжимать, чтобы вымыть большую часть воды. Это занимает несколько минут, но на часах машины это не отмечено. Вышесказанное – это обоснованное предположение. Все стиральные машины работают по-разному".

Напомним, в Японии создана первая в мире стиральная машина для людей. Компания работает над творением уже несколько лет и рассказала, как оно работает.

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