Выявили невероятное сходство украинской пожарницы на всемирно известную Мону Лизу

Курсантка имеет невероятно подобные черты лица как у Моны Лизы.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фотографию курсантки Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля НУЦЗ Украины Виктории Сердюк, которая внешне является очень победной для всемирно известной Моны Лизы из полотна итальянского художника Леонардо да Винчи.

Фотографию ГСЧС разместили на странице в Facebook.

"Мы поражены таким сходством нашей курсантки ЧИПБ имени Героев Чернобыля НУГЗ Украины Виктории Сердюк с госпожой Лизой дель Джокондо. Мы уверены, что за этой загадочной улыбкой Виктории скрывается настоящий стальной характер, железная воля и стремление сделать этот мир безопаснее для всех" в сообщении чрезвычайников.

На опубликованной фотографии можно невооруженным глазом заметить невероятное сходство украинской пожарницы с Моной Лизой из самой известной картины в истории искусства. Курсантка имеет схожие черты лица как у Моны Лизы.

ГСЧС Украины

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