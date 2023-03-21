Выявлен редкий вид гигантского паука: где он живет и как выглядит (фото)

Ученые обнаружили нового "редкого и гигантского" паука Euoplos Dignitas.

Как сообщает ABC News, он имеет диаметр около 50-центовой монеты и обитает в лесной местности в центральном регионе Квинсленда в Австралии.

Он строит свои норы в черноземе вокруг Эйдсволда и Монто, к западу от Бандаберга. Название вида происходит от латыни, что переводится как достоинство или величие.

Паук не представляет никакой угрозы для людей.

Паук Euoplos Dignitas / Фото: abc.net.au

Исследователи рассказали, что эти пауки обычно проводят в норах от шести до семи лет, пока самцы не выползают в поисках самки. Кстати, самки больше по размеру и имеют длину тела почти пять сантиметров.

Также отмечается, что вид под угрозой исчезновения.

"Самцы этого вида имеют медово-красный цвет — они действительно потрясающие. Самки часто более темные и коренастые, поскольку большую часть своей жизни они проводят под землей", — сказал арахнолог Майкл Рикс.

Паук Euoplos Dignitas / Фото: abc.net.au

Напомним, американка Макенна Майлер ошеломила своей пробежкой. Спортсменка, находящаяся на девятом месяце беременности, приняла участие в соревнованиях по легкой атлетике в Калифорнии и пробежала 1,6 км за пять минут.

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