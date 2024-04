Выжила благодаря конфетам от учеников: учительница сломала ноги и восемь дней пролежала в ущелье

В Перу школьная учительница выжила благодаря конфетам от своих учеников после того, как упала в ущелье и сломала обе ноги.

Об этом сообщает Need To Know.

Глория Мария Мачука Чинча в последний год работала в начальной школе. 55-летняя женщина шла домой по горной тропе, когда поскользнулась и упала с высоты 15 метров в овраг.

Первые 24 часа учительница была без сознания, прежде чем смогла дотянуться до реки, чтобы утолить жажду. Она провела восемь дней, выживая в горах в Уауре.

Она рассказала спасателям, что все, что она ела в течение восьми дней – это шоколадные конфеты и сыр, подаренные ей учениками.

Она ушла из школы в городе Амбар, расположенном примерно в шести часах езды от Уачо. Ее семья начала поиски, когда Глория не ответила на их звонки. Дочь Лусеро Сернаке и ее отец выехали из Лимы в Амбар, чтобы подать заявление об исчезновении в полицейском участке.

Местные власти нашли Глорию 7 апреля, когда услышали ее крики из подлеска.

Глория Чинча / Фото: Jam Press

Им пришлось спуститься вниз по склону скалы, чтобы добраться до ее местонахождение. По дороге они обнаружили разделочную доску, на которой от руки было написано SOS. На импровизированной табличке было написано "Помогите, я спускалась с кампуса Фундо Паракас, упала и потерялась. Вчера я ночевала в горах, пожалуйста, кто это читает, придите на помощь или сообщите власть, чтобы они могли меня спасти. Я не могу идти, а тут никто не проходит, я устала кричать, но меня никто не слышит. Глория Мачука".

Учительница была сильно обезвожена и не могла двигаться из-за переломов ног, несколько сломанных ребер и синяков по всему телу.

Глорию положили на носилки и отвезли в медицинский центр в Амбаре, где ее встретили местные жители. Затем ее перевезли в больницу Густаво II Ланатту Лухан в Уачо для дальнейшего лечения.

Глория Чинча / Фото: Jam Press

После спасения состояние здоровья Глории стабилизировалось, и ожидается, что она полностью поправится.

Она поблагодарила спасателей за то, что они ее нашли, и пообещала своим ученикам, что вернется к работе, как только сможет.

