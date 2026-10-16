Выжила после падения с высоты 10 тысяч метров без парашюта: невероятная история стюардессы

Самолет. Иллюстративное изображение / © pexels.com

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22-летняя сербская стюардесса Весна Вулович выжила после падения с высоты около 10 тысяч метров во время авиакатастрофы над Чехословакией в 1972 году. Она была единственной, кто спасся из 28 человек, находившихся на борту самолета.

Об этом пишет издание Bored Panda.

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Взрыв в воздухе

Катастрофа произошла 26 января 1972 года во время рейса № 367 югославской авиакомпании JAT из Стокгольма в Белград с промежуточной остановкой в Копенгагене. Самолёт McDonnell Douglas DC-9-32 взорвался в воздухе примерно через 46 минут после вылета из датской столицы, когда находился на высоте около 10 тысяч метров.

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В результате катастрофы погибли 27 пассажиров и членов экипажа. Вулович, которая работала бортпроводницей, выжила после падения обломков самолета вблизи деревни Србская Каменице на территории тогдашней Чехословакии, ныне Чехии.

Что помогло ей выжить

По данным Bored Panda, Вулович оказалась зажатой в хвостовой части самолета тяжелой тележкой с едой. Это могло защитить её от части удара и воздушного потока после разрушения фюзеляжа. Хвостовая часть упала на заснеженный склон, что, вероятно, смягчило столкновение с землёй.

Первым её обнаружил Бруно Хонке — бывший военный медик, который оказал ей помощь до прибытия спасателей.

Стюардессу доставили в больницу в Праге. Она получила тяжелые травмы: переломы черепа, позвонков, таза, ребер и ног. После катастрофы Вулович некоторое время была парализована ниже пояса и находилась в коме. Однако примерно через десять месяцев реабилитации она снова начала ходить.

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Стюардесса Весна Вулович / © Associated Press

Сама женщина не помнила ни взрыва, ни падения. Её последним воспоминанием было приветствие пассажиров, которые садились на борт в Копенгагене.

Что стало причиной катастрофы?

По официальной версии, самолет был уничтожен взрывным устройством, заложенным в чемодане в переднем багажном отсеке. Ответственность за нападение, как сообщалось, взял на себя анонимный собеседник, назвавший себя хорватским националистом. В то же время конкретные виновники в этом деле официально не установлены.

В 2009 году журналисты-расследователи выдвинули альтернативную версию: по их утверждениям, самолёт мог находиться на значительно меньшей высоте, около 800 метров, когда его случайно сбил чехословацкий военный истребитель. Эта версия не заменила официального объяснения катастрофы.

Дальнейшая судьба стюардессы

В 1985 году Вулович получила сертификат Книги рекордов Гиннеса за то, что выжила после падения с самой большой высоты без парашюта.

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После выздоровления она хотела вернуться к работе стюардессой, но авиакомпания предложила ей должность в офисе. Впоследствии Вулович стала известной общественной активисткой, выступала за демократические преобразования и мир в Сербии.

Весна Вулович скончалась в Белграде в декабре 2016 года в возрасте 66 лет. Её история остаётся одним из самых известных случаев выживания после падения с экстремальной высоты без парашюта.

Напомним, у побережья американского штата Массачусетс обнаружили обломки самолета Gulfstream G100, который пропал во время медицинской эвакуации с Бермудских островов в Бостон. На борту находились шесть человек, их поиски продолжаются.

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