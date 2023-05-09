Выживет при любых условиях: названо самое выносливое комнатное растение

Есть такие комнатные растения, которые отличаются такой выносливостью и неприхотливостью, что их можно выращивать в любых условиях.

Репутацию по-настоящему "несокрушенного" комнатного растения получила сансевьерия или, как ее называют в народе, "щучий хвост". Она будет хорошо расти в любых условиях и совсем неприхотлива к освещению или уходу.

Растет сансевьерия и на солнце, и в тени, ей не страшны сквозняки, сухой воздух или нерегулярная поливка. Интересно, что это комнатное растение может расти даже вообще без природного освещения и при этом будет хорошо себя чувствовать.

Польза сансевьерии для дома

Специалисты утверждают, что сансевьерию полезно выращивать в спальне, ведь благодаря этому растению вы будете хорошо спать. Она выделяет фитонциды и дезинфицирует воздух.

А еще ее называют одним из лучших комнатных растений, поглощающих токсины, которые могут попадать в воздух. В частности формальдегид, бензол, оксид азота, трихлорэтинол и ксилол.

Также сансевьерия является одним из немногих растений, которые продолжают поглощать углекислый газ и выделять кислород даже ночью.

Минимальный уход за сансеверией

Это растение нуждается в минимальном уходе:

может расти при рассеянном, искусственном, ярком свете, в тени или на солнце;

при обычной комнатной температуре растение растет достаточно быстро;

поливать сансевьерию нужно умеренно, систематически увлажняя субстрат, в холодное время года количество поливки можно уменьшить;

нормально растет при том уровне влажности, которое характерно для жилых комнат;

пересаживают растение только при необходимости, если корневой системе стало тесно в горшке;

размножается сансевьерия делением корневища или листовыми черенками.

По желанию сансевьерию можно подкармливать. Делать это советуют только раз в 30 дней во время активного роста. При этом можно использовать удобрения для кактусов или декоративно-лиственных растений.

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