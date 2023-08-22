Вызвала копов: женщина оставила крошечного сына со своей сестрой и разозлилась из-за ее поступка

Женщина пожаловалась на "возмутительный" поступок сестры по отношению к ее новорожденному сыну, из-за которого она даже вызвала полицию.

Об этом пишет nypost.com.

Симона и ее сестра Фиби родили детей с разницей в две недели. Их сыновьям сейчас три и пять недель. Ребёнок Фиби на грудном вскармливании, а малыш Симоны – нет.

Недавно Симоне понадобилась операция, и поскольку отца ее сына нет рядом, Фиби и ее муж предложили посидеть с ним, пока она находится в больнице.

Но пока она отсутствовала эти три дня, сестра решила взять в руки вопросы кормления ребенка.

"Когда я пришла домой, я наткнулась на своего сына на груди сестры", — объяснила Симона. "Я вызвала полицию, но они ничего не могли поделать".

Женщина добавила, что у нее "не было проблем с ситуацией с самого начала", поскольку "вероятно, было проще кормить его грудью, чем делать это из бутылочки", но то, что сестра сказала ей дальше, лишило Симону дара речи: "Она сказала, что выбросила все, чем я его кормила, в помойку, и собирается сцеживаться и отдавать ему молоко".

Женщина возмутилась, что сестра выбросила смесь и кормила ее сына грудью / Фото: pixabay.com

Мама не сразу отреагировала, а пошла в ванну и вызвала полицию. В ответ она услышала, что то, что совершила ее сестра, не было преступлением.

Когда Фиби узнала о звонке сестры, она разозлилась на нее и сказала, что просто пытается помочь. Но Симона ответила: "Вы выбросили 14 банок со смесью, даже не посоветовавшись со мной, и сейчас нам нечем ее заменить".

В результате Фиби выбежала и заблокировала Симону во всех соцсетях.

Поделившись своей историей в Сети, пользователи сплотились и поддержали разъяренную маму.

Она буквально выбросила в помойку сотни долларов, которые вы потратили на смесь

Я поступила бы так же на твоем месте

Как это не преступление? Это прямая кража. Почему полиция ничего не сделала?

Она должна вам 14 банок со смесью, которые она выбросила. Она может сколько угодно с вами не соглашаться, но воровство есть воровство, и теперь, когда она вас везде заблокировала, она оставляет вашего ребенка голодать

Напомним, стриптизер озадачил, как выступал на вечеринке для женщины, жених которой скончался перед свадьбой. Это выступление для него стало самым прибыльным.

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