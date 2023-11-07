"Вызывайте полицию": женщина нашла дома скрытую комнату, полную детских рисунков (видео)

Испуганная она спросила совета у людей.
Женщину призвали "позвонить в полицию" после обнаружения тайной комнаты в ее доме, наполненной детскими рисунками.
В видео, опубликованном в TikTok, она открыла небольшой люк в своей стене, чтобы показать красочную комнату с детскими рисунками, оклеенными на стенах.
В частности, на стене была написана "Хижина любви" рядом с рисунками звезд, смайликов, а также отпечатков ладоней и ступней. В другом месте в комнате был лист с именами Ребекка, Келли и Сара, позволяющий предположить, что именно эти девочки проводили время в тайной комнате.
@bigbrah1 what do i do ? #horror #horrortok #hiddenroom #hiddenroominmyhouse #halloween #scary #90s #analoghorror #fyp #scarytiktoks ♬ Originalton — Philo <3
Тем не менее, пользователи социальных сетей не могли не прокомментировать странное открытие, говоря, что комната теряет всю свою невиновность от слов "Хижина любви", написанных на стене.
- Это было либо забавное маленькое укрытие, либо самая страшная вещь в истории
- Это так подозрительно… Хижина любви? Ноги?
- Обратись в полицию. Вдруг комната связана с чем-то ужасным
- Сначала я улыбался, но теперь мне не по себе
- Вы должны сказать власти! Лучше, чтобы кто-нибудь ее исследовал, чем закрыть глаза на что-то, что действительно может требовать внимания
Напомним, женщина получила открытку, отправленную 42 года назад. Известно, откуда она прибыла и кому адресована.
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