"Вызывайте полицию": женщина нашла дома скрытую комнату, полную детских рисунков (видео)

Женщину призвали "позвонить в полицию" после обнаружения тайной комнаты в ее доме, наполненной детскими рисунками.

В видео, опубликованном в TikTok, она открыла небольшой люк в своей стене, чтобы показать красочную комнату с детскими рисунками, оклеенными на стенах.

В частности, на стене была написана "Хижина любви" рядом с рисунками звезд, смайликов, а также отпечатков ладоней и ступней. В другом месте в комнате был лист с именами Ребекка, Келли и Сара, позволяющий предположить, что именно эти девочки проводили время в тайной комнате.

Тем не менее, пользователи социальных сетей не могли не прокомментировать странное открытие, говоря, что комната теряет всю свою невиновность от слов "Хижина любви", написанных на стене.

Это было либо забавное маленькое укрытие, либо самая страшная вещь в истории

Это так подозрительно… Хижина любви? Ноги?

Обратись в полицию. Вдруг комната связана с чем-то ужасным

Сначала я улыбался, но теперь мне не по себе

Вы должны сказать власти! Лучше, чтобы кто-нибудь ее исследовал, чем закрыть глаза на что-то, что действительно может требовать внимания

Напомним, женщина получила открытку, отправленную 42 года назад. Известно, откуда она прибыла и кому адресована.

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