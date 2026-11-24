В Китае показали бескрылый автомобиль, Фото: China Daily

Реклама

На днях в административном центре центральнокитайской провинции Хунань — городе Чанша — впервые продемонстрировали бескрылый аэромобиль, который может вертикально взлетать и передвигаться по обычным дорогам после приземления. Авто разработала компания Zhongfei Smart Manufacturing Co.

Об этом сообщает China Daily.

Реклама

В Китае представили бескрылый летающий автомобиль

В воскресенье, 22 ноября, тестовый образец опробовали в городе Иян. Его протестировали по нескольким сценариям. За день до этого аппарат совершил дебютный полет на аэродроме авиации общего назначения в Чанше.

Реклама

Как сообщила компания-разработчик, новинка получила многоступенчатую силовую установку с канальными вентиляторами и системой отклонения вектора тяги, став первым в мире пилотируемым воздушным судном с таким техническим решением.

Предельная скорость машины в небе достигает 150 километров в час, а дальность полета — 300 километров. Спустившись на землю, транспортное средство переходит в режим обычного автомобиля.

Фото: China Daily

Фото: China Daily

По словам технического директора предприятия Ян Яна, в отличие от классических мультироторных машин с открытыми лопастями и управлением за счет разницы тяги, в новом аппарате двигатели скрыты в специальных каналах. Изменение вектора тяги формирует подъемную силу и позволяет регулировать высоту — благодаря этому техника взлетает, приземляется и зависает в воздухе без необходимости взлетно-посадочной полосы.

«Такая конструкция устраняет риски безопасности, связанные с открытыми винтами, а также обеспечивает более низкий уровень шума и меньшее потребление энергии во время крейсерского полета по сравнению с мультироторными моделями», — подчеркнул Ян.

Реклама

Предельный взлетный вес одноместного прототипа составляет 280 килограммов, а полезная нагрузка — 120 килограммов. Проектный потолок высоты достигает 3000 метров, в то время как рабочая высота обычно держится на уровне 100 метров. Разработку уже опробовали в плотной городской застройке, во время имитации сложных погодных условий и других рабочих ситуациях.

После завершения стартовой серии тестов на малоразмерных образцах проект перешел в стадию предсерийных испытаний.

«Наша команда разработчиков также завершила техническое проектирование большей модели», — говорит Ян Ян.

Он добавил, что будущие модификации смогут перевозить до 15 человек. Производитель ориентирует разработку, прежде всего, на нужды пожарных, спасателей и служб реагирования на чрезвычайные ситуации, а не на массовый потребительский рынок.

Реклама

«В таких ситуациях, как землетрясения, наводнения или селевые потоки, спасательные команды смогут добраться до пострадавшего района по дороге, а если пути окажутся непроездными — взлететь вертикально», — говорит мужчина.

Он также добавил, что у модели есть перспективы в сегменте доставок и пассажирских рейсов на небольшие дистанции.

Tesla показала машину, которая якобы умеет летать

Напомним, 15 октября на объекте SpaceX в Техасе Илон Маск представил новый Tesla Roadster. Во время показа одноместная версия Roadster Rocket приземлилась после падения с высоты и перепрыгнула через ряд машин. Видео за три недели собрало миллиарды просмотров.

Но эта модификация не предназначена для обычных дорог, нуждается в лицензии пилота, будет продаваться только по приглашениям и во время демонстрации была без водителя. В общей сложности Tesla готовит три версии: Rocket, ограниченную Thrust и массовую Performance.

Основной серийной моделью станет заднеприводная Performance, которая не будет летать. Она получит два электродвигателя мощностью более 1000 кВт и будет разгоняться до 96,6 км/ч за 1,6 с при максимальной скорости 338 км/ч. Ожидаемый запас хода на батареи вместимостью около 100 кВт-ч составит 483 км, а зарядка с 15% до 80% будет длиться 10 минут.

Илон Маск обещает начать производство в 2028 году, хотя версия 2017 года на рынок так и не вышла. Окончательную цену еще не объявили, но для бронирования места в очереди требуется возвратный депозит в 5000 фунтов стерлингов. Далее покупатель должен доплатить еще 45000 фунтов за версию Performance или 245000 фунтов за Thrust.

Новости партнеров

Новости партнеров