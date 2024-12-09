Взрослая трансгендерша большую часть жизни проводит в одежде младенца и носит подгузники – фото

Взрослая женщина призналась, что большую часть своей жизни ведет себя как младенец.

Райли Кило показала зрителям свою жизнь в одном из эпизодов программы My Strange Addiction, передает Daily Star.

Тогда 25-летняя женщина рассказала, как она любит спать в кроватке и носить подгузники. Она даже сосет пустышку, носит детскую одежду и пьет из бутылочки.

Она сказала: "Я одеваюсь как ребенок так часто, как только могу. Каждый раз, когда я прихожу домой, я всегда надеваю одно из моих милых маленьких нарядов, и это помогает мне смыть весь стресс большого жесткого мира".

Райли превратила свою спальню в детскую и спит в кроватке со своими плюшевыми игрушками. Она проводит почти 12 часов в день в детской одежде.

Райли Кило / Фото: YouTube/TLC

Она сказала: "Я начала носить подгузники, когда мне было около 13 лет, и это постепенно превратилось в увлечение сосками, подгузниками и детскими аксессуарами. Когда я была моложе, мне было стыдно. Я боялась, что не смогу жить нормальной жизнью из-за этого" .

Райли, трансгендерша, говорит, что она всегда чувствовала себя неудобно и неуместно в своем мужском теле, когда росла. Она начала жить как женщина в возрасте 20 лет.

Она настолько увлечена своей зависимостью, что тратит почти 400 долларов в месяц на детские аксессуары и носит подгузники 24 часа в сутки.

"Намокание подгузников – это то, что является естественным при ношении подгузников", — говорит она. "Ощущение свободы и комфорта от теплого, мокрого подгузника – это то, что действительно особенно для меня".

Райли Кило / Фото: YouTube/TLC

Райли говорит, что в подгузниках она не делает ничего другого, кроме как мочит их, а значит, ей никогда не приходится пользоваться общественными туалетами.

Она добавила: "Будучи взрослым ребенком, я чувствую себя по-разному. Иногда я чувствую себя по-настоящему счастливой, а иногда мне становится грустно. Я знаю, что, в конце концов, большинство людей не согласны с этим... Иногда мне хочется, чтобы я не шла по этому пути, но обычно хватает всего пол секунды, чтобы сказать: "Да хватит тебе, Райли, тебе же это нравится". Трудно рассказать кому-то об этом, потому что всегда есть страх, что они будут очень негативно относиться ко мне и осуждать".

Она рассказала подруге, что из-за своей трансгендерности никогда не имела шанса побыть маленькой девочкой.

"Приятно иметь возможность создавать новые воспоминания", — говорит она. "Я не чувствую, что то, что я делаю, неправильно, грязно или странно. У меня нет причин останавливаться, поэтому зачем мне это делать?".

Райли Кило / Фото: YouTube/TLC

Во время программы Райли посетила терапевт Нэнси Келлс и рассказала, что в детстве над ней многие издевались. Нэнси сказала: "Невозможно заставить ее измениться. Это ее умение справляться с трудностями, поэтому, пытаясь сказать ей, что она должна остановиться, она просто загонит это вглубь".

В видео, которое Райли опубликовала в 2021 году – через 10 лет после выхода эпизода в эфир – 35-летняя женщина больше рассказывает о своем образе жизни и о том, что она делала за последнее десятилетие.

Она объяснила, что является видеопродюсером, руководит собственной студией и создает много контента для Интернета. Потом она рассказала об ABDL (Adult Baby Diaper Lover/Lifestyle), добавляя: "Я очень люблю подгузники... Они меня просто очаровывают, я их обожаю. У меня есть регрессивная сторона, я люблю быть маленькой и прижимать к себе моих плюшевых игрушек и все такое. Я знаю, кто я, и я знаю, о чем я".

Напомним, идентичные незнакомцы с одинаковой внешностью, работой и именами прошли ДНК-тест.

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