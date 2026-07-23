Взрыв робота-пылесоса едва не унес жизнь 25-летнего мужчины: мать раскрыла новые подробности

Мужчина получил ожоги в результате взрыва робота-пылесоса / © GoFundMe

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В Австралии 25-летний Лачи Перрем оказался между жизнью и смертью после взрыва робота-пылесоса в собственном доме. Мужчина получил ожоги 75% поверхности тела, а его мать рассказала, что, по предварительным данным, причиной трагедии мог стать неисправный аккумулятор устройства.

Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошел 2 июля в доме мужчины на Эйргейт-Клоуз в районе Бребхем, на северо-востоке Перта. После взрыва Лачи Перрема в тяжелом состоянии доставили в больницу Фионы Стэнли, где он с тех пор проходит лечение.

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Его мать Фиона Перрем рассказала, что сын не подозревал о неисправности робота-пылесоса.

«У него был робот-пылесос, и, о чем он не знал, в аккумуляторе произошла утечка. Когда он начал готовить, что-то вспыхнуло и вызвало взрыв. Он оказался в самом эпицентре», — сказала женщина.

После взрыва дом получил значительные повреждения: окна были выбиты, стены покрылись копотью, мебель полностью сгорела, пол обуглился, а обломки были разбросаны от кухни до гостиной.

Устройство передали в Государственное управление строительства и энергетики, которое должно установить точную причину взрыва.

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В Департаменте пожарной и экстренной помощи Западной Австралии подчеркнули, что литий-ионные аккумуляторы, широко используемые в роботах-пылесосах и другой электронике, могут быть крайне опасными в случае неисправности.

По словам представителей ведомства, при выходе такого аккумулятора из строя может возникнуть явление, известное как тепловой разгон. Оно сопровождается резким перегревом батареи, выбросом токсичных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов, а также интенсивным пожаром. В некоторых случаях это также приводит к взрыву элементов аккумулятора.

С момента госпитализации Лачи Перрем уже перенес три операции. Врачи провели обработку ожоговых ран и пересадку кожи на пальцах, левом локте и туловище. Из-за полученных травм мужчина временно потерял голос, а впереди его ждут еще несколько оперативных вмешательств.

20 июля Фиона Перрем заявила, что состояние сына постепенно улучшается. Она сообщила, что пересаженная кожа хорошо приживается, а команда физиотерапевтов довольна прогрессом, особенно восстановлением подвижности рук. Еще одним важным событием стало то, что врачи смогли удалить у мужчины зонд для кормления.

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Кроме того, хорошо заживают ожоги на лице и шее. Семья поблагодарила медицинских работников за лечение, а всех неравнодушных — за поддержку, пожертвования и слова поддержки, которые помогают Лачи Перрему на пути к выздоровлению.

Напомним, ранее мы сообщали, что в самолете, летевшем из Тенерифе в Великобританию, разразилась массовая драка, в которой приняли участие 10 пассажиров. Из-за опасности самолёт вернулся обратно в аэропорт.

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