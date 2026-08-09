Wi-Fi работает медленно: эксперты назвали простую ошибку, которая может портить сигнал

Wi-Fi / © pexels.com

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Если домашний Wi-Fi работает медленно или сигнал постоянно слабеет в отдельных комнатах, причину следует искать не только в работе интернет-провайдера. Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom пояснил, что на качество беспроводного соединения оказывает значительное влияние место, где установлен роутер.

Об этом пишет Mirror.

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По данным регулятора, Wi-Fi-сигнал ослабевает, когда проходит через различные предметы и материалы. В частности, металл, стекло и вода могут препятствовать его распространению.

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Поэтому роутер не рекомендуется ставить рядом с радиаторами, аквариумами или другими крупными предметами, которые могут блокировать сигнал. Также проблемы могут возникать из-за некоторых электроприборов, таких как микроволновые печи, радионянные, беспроводные телефоны и даже декоративные гирлянды.

Где лучше всего поставить роутер

Ofcom советует размещать роутер примерно в центре дома. При этом устройство лучше установить не на полу, а на полке или другой повышенной поверхности.

Это поможет избежать ситуации, когда часть сигнала устремляется за пределы дома или в пол. Если роутер имеет несколько антенн, их рекомендуют направить в разные стороны — например одну вертикально, а другую горизонтально.

В то же время эксперты отмечают: даже идеальное расположение роутера не сделает Wi-Fi быстрее самой услуги широкополосного интернета. Если проблема связана именно со скоростью тарифа, может потребоваться переход на более быстрое соединение.

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Что еще можно сделать

Если перестановка роутера не помогла, Ofcom рекомендует рассмотреть и другие варианты:

заменить роутер на более современную модель с лучшим покрытием;

установить mesh-систему для расширения Wi-Fi в доме;

воспользоваться Wi-Fi-усилителем или ретранслятором;

оптимизировать настройки роутера, в частности выбрать менее загруженный канал;

обновить старые смартфоны, планшеты или ноутбуки, поддерживающие только устаревшие стандарты Wi-Fi;

снизить количество устройств, одновременно подключенных к сети, поскольку они делят между собой доступную пропускную способность.

Если беспроводное соединение остается нестабильным, альтернативой может стать Ethernet-кабель. По данным Ofcom, проводное подключение часто обеспечивает более стабильный интернет, особенно для устройств, которые не нужно постоянно переносить по дому.

Напомним, домашний роутер может нуждаться в перезагрузке, даже если он продолжает работать. Периодический перезапуск помогает устранить мелкие сбои, взвешенные процессы и временные данные, которые могут влиять на стабильность Wi-Fi. Специалисты советуют перезагружать устройство примерно раз в месяц, а если интернет начал работать хуже сделать это сразу. Для перезапуска роутер нужно отсоединить от питания не менее 30 секунд, после чего подключить снова.

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