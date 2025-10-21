"Я бы лучше самосожгся": люди шокированы, узнав, как на самом деле выращивают популярную ягоду

Журавлина / © Pixabay

Пользователей соцсетей охватил шок после видео, которое показало настоящие условия выращивания клюквы. Один из зрителей даже написал: «Я бы лучше самосожёгся, чем пережил такое». Казалось бы, речь идёт лишь об обычной ягоде, но способ её выращивания и сбора вызвал в сети волну обсуждений и удивления.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Все началось с публикации пользователя X под ником @alaskastardust. Он поделился видео с клюквенной фермы, где красные ягоды плавают на поверхности воды, образуя живописное зрелище.

Для многих это стало открытием: люди считали, что клюква растет в воде, тогда как на самом деле болота затапливают только перед сбором урожая.

Как объясняет ассоциация Massachusetts Cranberries, клюква растет на низких лианах в специальных грядках из песка, торфа, гравия и глины. Эти участки, известные как болота или трясины, сначала образовались в результате ледниковых отложений. Для нормального роста ягода требует кислой торфяной почвы, чистой пресной воды и долгого вегетационного периода с апреля по ноябрь.

Во время сбора урожая фермеры специально затапливают болота примерно на 40-45 см воды на ночь перед сбором урожая. Как объясняют в компании Ocean Spray, это делается для так называемого «мокрого сбора». Затем фермеры используют специальные машины, которые сбивают воду, отделяя ягоды от лозы. Благодаря маленьким воздушным карманам в середине каждая ягода всплывает на поверхность, что облегчает сбор.

Однако не сам процесс выращивания вызвал у людей шок, а его природные «соседи». Выяснилось, что на клюквенных болотах активно живут пауки-волки.

«Журавлиные болота полны пауков-волков, которые любят подниматься на самую высокую точку, а это вы, когда стоите», — прокомментировала пост @alaskastardust женщина.

«Я лучше сожгу себя, чем переживу это», — ответил ей другой пользователь X.

Однако пауки выполняют важную функцию — контролируют популяции вредителей, таких как клюквенные черви или долгоносики. Фермеры не разводят пауков специально, но создают условия, в которых они могут жить и охотиться, ведь это помогает избежать использования химических пестицидов.

Как отмечает издание Chef’s Resource, пауки-волки являются естественными регуляторами численности вредителей и способствуют экологически чистому выращиванию ягод. Их присутствие делает фермы более устойчивыми и безопасными для окружающей среды.

Несмотря на пользу этих пауков, сама мысль о том, что они живут на клюквенных фермах, вызвала у многих отвращение. В комментариях пользователи признаются, что теперь иначе будут воспринимать клюкву, а некоторые откровенно писали, что больше никогда не смогут смотреть на клюквенный сок без отвращения.

