"Я была в раю": в женщину попала молния и она умерла на несколько минут - что она увидела

В женщину ударила молния / © unsplash.com

Жительница США рассказала, что когда она шла в синагогу, в нее попала молния и она пережила клиническую смерть. Американка утверждает, что во время этого она побывала в раю.

Об этом пишет mirror.co.uk

Элизабет Крон находилась возле синагоги в Хьюстоне, штат Техас, когда в нее попала молния. Она отметила, что тогда шла к храму с 2-летним сыном, которого держала за руку, а в другой руке у нее был зонт, куда как раз и ударила молния.

Она почувствовала удар и по ее словам, на земле увидела свое тело.

«Как только я поняла, что мертва, появился свет. Этот свет был целостным. Он был живым. Этот свет был сознательным. И он хотел, чтобы я последовала за ним. Это привело меня к месту, которое я назвала садом. Это был не такой сад, каким вы бы его себе представили здесь, на земле. Не существует слов, чтобы по-настоящему адекватно описать место, где я была. Все было идеально. Это место было раем», — вспоминает Элизабет.

Она утверждает, что тогда разговаривала с Богом. Он якобы предложил ей остаться или вернуться обратно. Бог рассказал, что она родит третьего ребенка, который уже выбрал Элизабет и ее мужа родителями. Тогда она решила вернуться и открыла глаза. Женщина говорит, что увидела возле себя людей, которые пытались ей помочь.

Элизабет отметила, что о пережитом она рассказала раввинам, однако те всерьез не восприняли ее слов. Только родители поверили женщине.

Американка подчеркнула, что раньше она не верила в загробную жизнь, однако после пережитого больше не боится смерти.

