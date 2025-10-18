"Я чуть не заплакал": люди в шоке, узнав, из чего на самом деле делают пармезан

пармезан / © Unsplash

Реклама

Пармезан — один из самых известных сыров в мире, но не все потребители знали, что он не подходит для вегетарианцев и веганов, ведь его производство связано с использованием фермента из желудка телят.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Дискуссию в соцсетях начал пользователь платформы X, который написал: «Сегодня мне исполнилось несколько лет, когда я узнал, что пармезан изготавливают из желудка молодой коровы, я чуть не заплакал. На данный момент мне просто придется полностью перейти на веганство».

Реклама

Пост быстро стал вирусным и вызвал тысячи комментариев. Люди признавались, что не подозревали о составе известного сыра, а некоторые возмущались, что такая информация до сих пор малоизвестна широкой общественности.

Как объясняют эксперты, традиционный пармезан (Parmigiano Reggiano) изготавливают из коровьего молока, которое созревает не менее 12 месяцев. При производстве к молоку добавляют сыворотку и сычужный фермент — вещество, полученное из четвертого желудка теленка, который питается только молоком. Именно этот компонент помогает молоку сворачиваться и формирует правильную текстуру сыра.

Сычужный фермент, без которого не обходится изготовление пармезана, получают из четвертого желудка неотлученных телят — иногда ягнят или козлят. По данным Courtyard Dairy, в желудке молодых животных содержится фермент химозин, который естественно расщепляет белки молока. Когда телята взрослеют, его заменяют другие пищеварительные ферменты. Именно химозин и используют в сыроварении, поскольку он обеспечивает мягкую консистенцию и насыщенный вкус готового продукта.

Хотя сейчас некоторые производители используют растительные или микробные заменители сычужного фермента, большинство классических итальянских сыров, в частности пармезан, до сих пор изготавливают по традиционной рецептуре.

Реклама

Напомним, сегодня веганское сливочное масло все чаще заменяет традиционное в кулинарии и выпечке. Оно появляется на полках супермаркетов рядом с сырными продуктами и привычным маслом, но что скрывается за этим «растительным» продуктом и стоит ли его пробовать?