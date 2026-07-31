"Я держал Иисуса за руку": американец после клинической смерти рассказал о трехчасовой встрече

Клиническая смерть / © ТСН

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Мужчина из США, переживший клиническую смерть во время операции, утверждает, что в течение нескольких часов общался с Иисусом и после этого полностью изменил свое отношение к жизни и смерти.

Об этой истории сообщает издание Unilad.

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По словам Майка Маккинси, руководителя строительной компании из штата Теннесси, он оказался в больнице после резкого ухудшения самочувствия во время свадьбы своего сына. Врачи заподозрили острый аппендицит и срочно отправили его на операцию.

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По словам мужчины, еще до начала хирургического вмешательства он якобы увидел Иисуса, который вошел в операционную и протянул ему руку.

Маккинси утверждает, что сразу узнал его образ, хотя внешность существенно отличалась от традиционных изображений, к которым он привык с детства.

Как выглядел Иисус

По словам американца, Иисус был одет в белую одежду, у него была смуглая кожа, короткие темно-каштановые волосы, борода и темные зеленовато-голубые глаза.

Маккинси утверждает, что сначала ему показалось, будто эта встреча длилась всего около десяти минут. Однако после того, как он пришел в себя уже в отделении интенсивной терапии, выяснилось, что прошло не менее трех часов.

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Трехчасовой разговор после операции

После операции состояние мужчины оставалось тяжелым. У него развилась пневмония, температура тела превысила 40 градусов, и он находился под пристальным наблюдением врачей.

Сам Маккинси утверждает, что именно тогда он вновь пережил встречу с Иисусом. По его словам, на этот раз они беседовали около трех часов. Мужчина утверждает, что услышал заверение о полном выздоровлении и призвание рассказывать другим о пережитом опыте.

После лечения американец полностью выздоровел. Он заявляет, что больше не боится смерти, начал публично делиться своей историей и написал книгу, в которой описал пережитое.

Напомним, что еще один человек, переживший внетелесный опыт, утверждает, что лучшее изображение Христа происходит от знаменитой Туринской плащаницы.

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