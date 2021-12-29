"Я думала, это ошибка": в США женщина нажала не ту кнопку и сорвала джекпот

"Я думала, это ошибка": в США женщина нажала не ту кнопку и сорвала джекпот

Американка планирует потратить часть средств на ремонт.

В штате Мэриленд женщина случайно нажала не ту кнопку, когда решила воспользоваться автоматом по продаже лотерейных билетов и разбогатела, сорвав джекпот.

Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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43-летняя женщина пошла в магазин и решила приобрести в автомате билет моментальной лотереи. Она по ошибке нажала кнопку выдачи билета за пять долларов вместо билета за 20 долларов, который хотела купить сначала.

“Когда билет выпал, я подумала: "черт!" – отметила женщина.

Дома американка стерла с билета защитный слой и отсканировала его с помощью приложения для смартфона. Она увидела сообщение: "Поздравляем! Вы выиграли 50 тысяч долларов".

"Это было невероятно. Я думала, произошла какая-то ошибка в приложении, и я отсканировала билет снова", — добавила она.

Женщина позвала детей поделиться с ними радостными новостями. Часть выигрыша она планирует потратить на ремонт дома, который она недавно купила.

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Ранее стало известно, что женщина сорвала джекпот и поругалась с жадными родственниками.

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