"Я думала, это спазмы": женщина не знала о беременности 9 месяцев и вышла из больницы с младенцем

Женщина, не знавшая, что беременна, попала в больницу, думая, что у нее болезненные спазмы, но через два дня вышла с новорожденным ребенком.

Об этом сообщает Newsweek.

Хотя многие женщины лелеют свои беременности и ярко помнят множество изменений, которые претерпел их организм, то же самое нельзя сказать о Кейоне Дикерсон. В течение девяти месяцев у нее все еще были регулярные менструации, ничем не отличавшиеся от нормы, ее вес не изменялся, и точно не было ни одного заметного животика.

«Сильные спазмы, которые я испытывала, походили на менструальные спазмы», — сказала Дикерсон. «Именно так я и попала в больницу, потому что подумала, что со мной что-то не так».

«Я обратилась в больницу из-за боли, а через два дня вышла из больницы с новорожденным ребенком», — сказала она.

В конце концов, Дикерсон пришлось сделать кесарево сечение, поскольку сердцебиение ее ребенка постоянно снижалось. К счастью, ее сын родился благополучно и сейчас чувствует себя хорошо.

Для Дикерсона, мягко говоря, это был довольно неожиданный поворот событий. Она месяцами жила своей обычной жизнью, даже не подозревая, что ее жизнь вот-вот изменится навсегда.

«У меня не было никаких симптомов, не было увеличения веса, все еще были сильные кровотечения ежемесячно во время менструации. Я до сих пор стараюсь все это постичь, но в целом я счастлива», — сказала мать.

Реакция в интернете превзошла все ожидания Дикерсона, а малыш уже стал настоящей интернет-сенсацией благодаря своему неожиданному появлению. Многие пользователи социальных сетей воспользовались комментариями, чтобы задать вопросы и узнать больше о том, что произошло за последние несколько месяцев. В одном комментарии написано: «Я никогда не смогу понять, как это возможно, но поздравляю!»

