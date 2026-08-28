«Я капитан, и я решаю»: пилот отказался взлетать и поставил пассажиров перед выбором

Капитан отказался вылетать с более чем 180 пассажирами без одного условия / © pixabay.com

Реклама

Необычный спор возник на борту самолета, который должен был вылететь с греческого острова Скиатос в Неаполь. Перед взлётом капитан сообщил более чем 180 пассажирам о проблеме, из-за которой рейс не мог вылететь.

Об этом сообщило издание TVP Info.

Реклама

На борту находились преимущественно итальянские туристы, возвращавшиеся домой после отдыха в Греции. Слова капитана вызвали среди них недовольство и громкие протесты.

Реклама

Причиной послужила масса самолета. Перед вылетом выяснилось, что для безопасного взлета воздушное судно необходимо облегчить. Одним из вариантов было оставить на острове часть пассажиров, однако в итоге экипаж предложил другое решение — не загружать часть их чемоданов и доставить вещи позже.

Пассажиры отреагировали на такое предложение возмущением. Тогда капитан лично вмешался в спор и подчеркнул, что несет ответственность за безопасность людей на борту.

«Я капитан, и я решаю», — заявил он.

Пилот дал понять, что без уменьшения веса самолёт просто не взлетит, и поставил путешественников перед выбором.

Реклама

«Либо пассажиры, либо багаж должны покинуть самолёт. Что вы выберете?» — спросил капитан.

Никто из туристов не захотел оставаться на борту, поэтому часть багажа осталась на Скиатосе.

Местный аэропорт имеет более короткую взлетно-посадочную полосу, чем многие крупные аэропорты. Перед взлетом экипаж рассчитывает необходимые характеристики с учетом общей массы самолета, температуры, длины и состояния полосы, а также направления и силы ветра. Если полученные показатели не позволяют выполнить безопасный взлёт, одним из возможных решений является уменьшение веса воздушного судна.

После длительных споров пассажиры в конце концов согласились с решением капитана. Его позицию и объяснения в конце встретили аплодисментами.

Реклама

Напомним, чтобы перелет не превратился в череду неудобств, к нему стоит подготовиться заранее. Бортпроводники назвали девять профессиональных хитростей для комфортного авиапутешествия.

Новости партнеров

Новости партнеров