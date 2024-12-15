"Я не чувствую вины": женщина отказалась пожертвовать почку отцу – причина

Женщина отказалась пожертвовать почку отцу, который бросил ее в детстве и больше никогда не поддерживал связь.

28-летняя пользователь Reddit с ником Illustrious_file5876 поделилась на форуме своей историей.

Она рассказала, что отец оставил ее с мамой, когда ей было пять лет, чтобы создать новую семью с другой женщиной. Он никогда не платил алиментов и даже не звонил на дни рождения или праздники.

"Годами я боролась с чувством заброшенности, но в конце концов пошла дальше и построила жизнь без него", — вспоминает женщина.

Недавно жена отца связалась с ней, умоляя помочь. У мужчины обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, и ему срочно нужна пересадка почки.

"Я сказала ей нет. Я ему ничего не должна после того, как он со мной обращался. Он сделал свой выбор, покинув меня и мою маму, и я не чувствую себя обязанной делать серьезную операцию ради того, кто мне по сути чужд", – объяснила женщина свой поступок.

После такого решения она столкнулась с критикой в свой адрес от близких и даже родной матери, которая посоветовала обдумать решение, чтобы не чувствовать вину в будущем.

"С тех пор меня засыпали сообщениями от его семьи, в которых меня называли эгоисткой и бездушной. Они говорят, что я позволяю ему умереть на зло и что мне нужно "быть человеком". Я не чувствую вины. Он пожинает то, что посеял. Но иногда я задаюсь вопросом, не слишком ли я жестока", — написала автор в своем посту.

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