"Я не хотел возвращаться": британец рассказал о клинической смерти и о том, что там увидел

Он рассказал, что перед глазами словно начал опускаться темный занавес, а затем он увидел яркий свет.

85-летний житель Ноттингема Дэйв Синглтон пережил клиническую смерть более 20 лет назад. Во время реанимации, которая длилась более восьми минут, он оказался на грани жизни и смерти.

В интервью Mirror мужчина рассказал о своих видениях и о том, как этот опыт изменил его жизнь.

В то время Синглтон страдал сердечной блокадой, которая могла потребовать немедленного медицинского вмешательства. Однажды утром он почувствовал, как сердцебиение его начало замедляться, после чего начал терять сознание.

Мужчина вернулся домой и попросил друга помочь ему проверить пульс. Вскоре приехала скорая помощь, и его доставили в больницу. Там он окончательно потерял сознание и перестал дышать.

О самом моменте смерти британец помнит отрывками. Он рассказал, что перед глазами словно начал опускаться темный занавес, а затем он увидел яркий свет.

Также читайте Мужчина съел 100 столовых ложек сливочного масла в течение 10 дней: результат был неожиданным

"Я оглянулся и понял, что сижу в прекрасном саду под теплым солнцем. За мной был высокий забор, и я слышал голоса и смех. Я знал, что там были моя семья и друзья, и что это какое-то важное событие", — рассказал мужчина.

Он пытался подойти к изгороди, но остался на месте. Его очаровывал окружающий пейзаж:

"Я чувствовал себя столь спокойным и умиротворенным. Пейзаж был невероятным — раскинувшиеся вдали поля и холмы. Я был счастлив и доволен".

В то же время медики пытались вернуть его к жизни. Реанимация длилась более восьми минут, после чего его сердце снова стало биться.

"Вдруг – бах! – и я вернулся. Я открыл глаза и увидел вокруг себя группу спасавших меня медиков. Честно говоря, я не хотел возвращаться, ведь там было так комфортно, а здесь – неудобно и шумно", — вспоминает Дэйв.

После пережитого ему установили кардиостимулятор, что значительно улучшило его самочувствие. Впрочем, больше всего изменилось его отношение к жизни.

"Я думал, что хуже всего для меня еще впереди. Но по возвращении я понял, что моя жизнь приобрела новый смысл", — признался он.

За это время Синглтон начал путешествовать по миру, занялся рисованием и добился в нем успеха. Теперь он призывает других ценить каждый момент и то, что у них есть.

Напомним, исследование ученых Университета Джорджа Вашингтона выявило, что даже после остановки сердца мозг человека в состоянии клинической смерти продолжает проявлять активность.