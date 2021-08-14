"Я не ведьма": звезда TikTok подорвала Сеть своим видом без зубов

Она потеряла зубы во время беременности.
Популярная блогера выглядит настолько гламурно, что никто не может поверить, что ее нет зубов.
Об этом пишет The Sun.
@princxssglitterhead
THANK YOU FOR 2 MILLIONWill do makeup 2moro ## toothlessprincess ## withorwithout @bellamihair ## ClearGenius ## snapindentures ## hairtransformation ## 4u♬ Need To Know — Doja Cat
Звезда TikTok, 36-летняя Алисия, собрала более двух миллионов подписчиков в социальных сетях благодаря своим невероятным видео трансформацию. Соответствующее видео было подписано хэштегом "с или без зубов". Алисия поделилась видео со своим окончательным макияжем и так ответила "троллям", которые утверждали, что она — ведьма.
Ранее женщина смело рассказала о том, как во время беременности пережила сильный кариес, а теперь носит зубные протезы.
Размышляя о своей беременности 15 лет назад, Алисия сказала: "Я не думаю, что я правильно питалась. Я была не такая здоровая, как должна быть".
Поскольку она была генетически склонной к чрезвычайной потери кальция во время беременности, ее зубы стали полыми, ломкими изнутри и начали выпадать. Сейчас Алисия ежедневно носит протезы, чтобы подарить блестящую улыбку.
В вирусном клипе она снялась после принятия душа, после которого она надела повседневные шорты.
Шутя, она подписала видео: "Я вообще не ведьма, но подождите, пока придет Хэллоуин и вы так подумаете".
Многие в комментариях высказались в поддержку Алисии, мол, ее история поражает.
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