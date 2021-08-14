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"Я не ведьма": звезда TikTok подорвала Сеть своим видом без зубов

"Я не ведьма": звезда TikTok подорвала Сеть своим видом без зубов

"Я не ведьма": звезда TikTok подорвала Сеть своим видом без зубов

Tiktok/princxssglitterhead

Она потеряла зубы во время беременности.

Популярная блогера выглядит настолько гламурно, что никто не может поверить, что ее нет зубов.

Об этом пишет The Sun.

@princxssglitterhead

THANK YOU FOR 2 MILLIONWill do makeup 2moro ## toothlessprincess ## withorwithout @bellamihair ## ClearGenius ## snapindentures ## hairtransformation ## 4u

♬ Need To Know — Doja Cat

Звезда TikTok, 36-летняя Алисия, собрала более двух миллионов подписчиков в социальных сетях благодаря своим невероятным видео трансформацию. Соответствующее видео было подписано хэштегом "с или без зубов". Алисия поделилась видео со своим окончательным макияжем и так ответила "троллям", которые утверждали, что она — ведьма.

© Tiktok/princxssglitterhead
Tiktok/princxssglitterhead

Ранее женщина смело рассказала о том, как во время беременности пережила сильный кариес, а теперь носит зубные протезы.

Размышляя о своей беременности 15 лет назад, Алисия сказала: "Я не думаю, что я правильно питалась. Я была не такая здоровая, как должна быть".

Поскольку она была генетически склонной к чрезвычайной потери кальция во время беременности, ее зубы стали полыми, ломкими изнутри и начали выпадать. Сейчас Алисия ежедневно носит протезы, чтобы подарить блестящую улыбку.

© Tiktok/princxssglitterhead
Tiktok/princxssglitterhead

В вирусном клипе она снялась после принятия душа, после которого она надела повседневные шорты.

Шутя, она подписала видео: "Я вообще не ведьма, но подождите, пока придет Хэллоуин и вы так подумаете".

Многие в комментариях высказались в поддержку Алисии, мол, ее история поражает.

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