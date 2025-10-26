"Я сорвала джекпот!": украинка купила в секонд-хенде платье и разбогатела

Секонд-хенд / © Pexels

Реклама

Поиски уникальных вещей в комиссионных магазинах или секонд-хенде иногда оборачиваются настоящими сюрпризами. Именно о такой невероятной истории рассказала одна девушка, которая является заядлой поклонницей «охоты за сокровищами» среди подержанных товаров. Ее неожиданное открытие мгновенно стало вирусным в социальных сетях, вызвав шквал эмоций и восхищения у подписчиков.

Пользовательница, известная в TikTok как Second&Ctock, поделилась со своей аудиторией сенсационной новостью: среди ассортимента одежды она обнаружила банкноту номиналом $100. Как произошла эта фантастическая находка?

«Я нашла 100 долларов в секонде. Это первые деньги, которые мне реально повезло найти за все эти годы, что я хожу по секондам. Я всегда думала, что работники проверяют карманы, но, видно, не в этот раз», — поделилась она деталями, демонстрируя немного помятую купюру.

Реклама

Блогерша, которая и раньше показывала зрителям разнообразные мелочи, найденные в карманах одежды, на этот раз почувствовала себя настоящей победительницей.

«Тем более в этом магазине мне удалось найти платье ценой в 200 долларов. Пишите в комментариях, что самое дорогое вы находили в секонде», — призвала девушка к обсуждению своих подписчиков.

В комментариях под видео разгорелась оживленная дискуссия. Некоторые не поверили в находку, отметив, что в секонд-хендах обычно проверяют карманы перед тем, как развешивают одежду, поэтому найти что-то подобное почти нереально.

Другие делились собственными историями удачных покупок: одна пользовательница рассказала, что наткнулась на серебряную цепочку с крестиком от Tiffany, еще кто-то вспомнил, что находил 220 евро, а затем — еще 60 фунтов, а другая подписчица — что ее муж когда-то нашел золотую цепочку.

Реклама

Некоторые, наоборот, признались, что никогда ничего не ищут в карманах и даже во время примерки не проверяют вещи, потому что редко посещают такие магазины.

Напомним, ранее мы писали о том, какие болезни можно «приобрести»вместе с ношеной одеждой, которую покупают в секонде.