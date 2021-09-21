"Я убила предыдущих владельцев": мужчина нашел в стене своего дома куклу с жуткой запиской

Друзья призвали мужчину немедленно продать недавно приобретенный дом из-за мистической находки.
39-летний Джонатан Льюис из британского Ливерпуля нашел в своем доме, который недавно купил, жуткую находку. В стене на кухне была кукла с запиской в руке. Отверстие с игрушкой было закрыто слоем гипсокартона.
Об этом сообщает Daily Mail.
В записке было сказано:
Дорогой читатель/новый владелец дома, спасибо, что освободил меня Меня зовут Эмили. Мои первые владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они мне не нравились. Все, что они делали, это пели и веселились. Мне это не нравилось. Я выбрала для них смерть, поэтому надеюсь, что у тебя есть ножи. Надеюсь, ты крепко спишь".
Друзья призвали Льюиса немедленно продать новый дом, но мужчина назвал находку "веселой".
По его словам, в письме говорится о 1961-м, но агент по недвижимости сказал, что ремонт на кухне было сделано лишь четыре-пять лет назад. Кроме того, бумага выглядит не очень старой. Льюис предполагает, что это пошутили предыдущие владельцы дома, или рабочие, занимавшиеся ремонтом.
Отметим, что куклу часто используют в фильмах ужасов, сюжет которых связан с приобретением души куклами, после чего они начинают убивать людей.
Напомним, что на Волыни заподозрили проведение сатанинского ритуала. На пентаграмме размещены вероятно ритуальные принадлежности — остатки свечей, кубок и кости.