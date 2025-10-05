"Я умер и вернулся": военный рассказал, какой дар он получил после клинической смерти

Муж получил дар исцеления руками после клинической смерти.

Бывший военный ВВС США Чейз Скайлар ДеМайо утверждает, что пережил клиническую смерть и вернулся к жизни, получив от Иисуса новую миссию – исцелять других с помощью силы, вложенной в его руки во время божественной встречи.

Об этом пишет Daily Mail.

Остановка сердца и встреча в Раю

Событие, изменившее жизнь ДеМайо, произошло в 2008 году, когда ему было 19 лет. В госпитале на авиабазе Лэнгли в Виргинии в его капельницу случайно попал пузырек воздуха, что привело к остановке сердца на несколько минут.

По словам ДеМайо, когда его сердце остановилось, он почувствовал, что «улетел вверх, окруженный светом», и попал в яркий сад с цветами, гораздо ярче, чем что-либо на Земле.

"Я смотрел на свое тело сверху, когда меня закрутило вверх, как торнадо, окруженного светом, ангелами, смехом и музыкой, похожей на колокольчики", - рассказал ДеМайо журналистам.

Там он увидел мужчину в мантии, которого сразу узнал как Иисуса, игравшего с «трехлетней версией» Майо. Иисус общался с ним без слов, но дал четкое поручение: вернуться на Землю с обновленной целью – нести свет, любовь, смех и радость и помогать другим.

Дар исцеления и миссия

После того, как он проснулся без каких-либо длительных последствий для здоровья, ДеМайо держал свой опыт в тайне, опасаясь осуждения, но уже через несколько месяцев после клинической смерти уволился из армии.

Спустя годы, в октябре 2020 года, во время ретрита для ветеранов, он проявил способность исцелять руками — как физически, так и ментально. По его словам, когда он молится за чье-то здоровье, он чувствует «поколевание» в ладонях, и на них появляются красные метки.

"Я это скрывал годами, чтобы избежать ярлыков, но теперь я вижу это как дар, который изменил мой путь", - сказал ДеМайо.

Он добавил, что продолжает общаться с Иисусом и ангелами. Недавно, по его словам, Иисус посоветовал ему использовать свой дар меньше, поскольку «нельзя отнять боль у всех, потому что некоторым людям нужно пережить эту боль». Сейчас ДеМайо стремится вдохновлять ветеранов и других людей, руководствуясь своей божественной миссией — нести надежду и жизненные цели.

