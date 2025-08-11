"Я умер на 10 минут": мужчина описал, что чувствует человек после клинической смерти

Клиническая смерть / © Pixabay

42-летний Мэтью Аллик из Ромфорда, Восточный Лондон, был уверен, что здоров. Он работал в ночные смены, ходил в спортзал несколько раз в неделю и правильно питался. Но в августе 2023 года его жизнь изменилась навсегда.

Об этом рассказывает Daily Mail.

Сначала появились отеки на ногах, исчезавших на следующий день. Затем – одышка даже от простых движений. Мэтью решил, что это следствие ночной работы, и не обратился к врачу.

Все изменилось на работе, когда он не смог подняться даже на несколько ступенек. "Я сказал коллеге: вызывай скорую. Я знал - что-то серьезное", - вспоминает мужчина.

Шаг от жизни до смерти

Парамедики приехали через несколько минут. Они обнаружили аритмию и решили отвезти Мэтью в больницу Хаммерсмита.

В приемном отделении врач попросил оценить боль по шкале от 1 до 10. "Только что это было ноль, но сейчас одиннадцать. Нет - уже тринадцать", - ответил Мэтью.

После этих слов его сердце остановилось. Не было пульса. Не было дыхания.

10 минут без сердца

Врачи применили дефибриллятор и провели настолько интенсивную сердечно-легочную реанимацию, что у мужчины началось внутреннее кровотечение. В течение нескольких минут он считался клинически мертвым.

Сканирование показало тромбы размером с крикетный мяч в сердце и легких. Хирурги использовали катетер, чтобы "разрезать" сгустки, и совершили несколько переливаний крови, спасших ему жизнь.

Семью предупредили: даже если он проснется, высок риск, что мозг будет мертвым из-за длительной нехватки кислорода.

Возвращение

Через три дня Мэтью открыл глаза. Он ничего не помнил с момента смерти, но описал ощущение так: "Это было как мирный сон".

Первые минуты после пробуждения он не мог двигать по телу и боялся, что останется парализованным. Впоследствии чувствительность начала возвращаться.

Были и проблемы с памятью – Мэтью путал имена людей и даже цвета. Но постепенно он восстановился и сегодня делится своей историей, чтобы напомнить: даже самые здоровые с виду люди могут оказаться в шаге от смерти.

"Я учился жить заново" - как Мэтью возвращался с того света

Пробуждение было только началом борьбы. "Сначала я узнавал лицо, но не мог припомнить имена. А еще перестал различать цвета", - рассказывает Мэтью.

Он вспоминает, как брат принес ему апельсин. "Я спросил: "А какого он цвета?" — и понял, что мозг работает не так, как раньше. Чтобы помочь восстановиться, брат заставлял его цитировать любимые фильмы и смешные диалоги из комедий, возвращая память шаг за шагом.

Пришлось учиться всему заново – сидеть, ходить, даже контролировать мочеиспускание.

"Это было безумное путешествие. Я никогда не думал, что окажусь в такой ситуации", - говорит мужчина.

Шок и поиск ответа

Больше Мэтью ошеломило, когда врачи сообщили: причиной стала сердечная атака.

"Я фактически потерял сознание от шока. Я же был молод, спортивный, никогда не курил, не пил излишне. Как такое могло произойти? Врачи до сих пор не знают".

В больнице его называли "чудотворцем" - выживание после 10 минут без сердца удается только 5% пациентов. “Медсестры шли по коридору и говорили: “Вот он!” Это было невероятно”, – вспоминает он.

Капля крови, спасающая жизнь

Позже Мэтью узнал, что спасло его не только вмешательство хирургов, но и переливание крови. Как афроамериканец, он нуждался в максимально совместимой донорской крови, но ее крайне не хватает.

"Без переливания я бы здесь не сидел. Чье-то решение сдать кровь спасло мне жизнь", - говорит он и добавляет, что теперь хочет повышать осведомленность о донорстве, особенно среди чернокожего населения.

Жизнь после смерти

Сегодня Мэтью говорит, что вернулся "на 75% в нормальное состояние". Есть дни, когда он чувствует себя почти как раньше, и дни, когда боль в груди и отеки ног пугают: "А вдруг это снова?"

Он всю жизнь будет принимать препараты для разжижения крови, но благодарен за получивший шанс. "Моя семья, друзья, дети, невеста тогда – все были рядом. Я понял, насколько мне повезло, что я жив".