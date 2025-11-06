"Я умер на 6 минут": мужчина откровенно рассказал, что видел в "другом мире"

Мужчина рассказал, что он увидел во время клинической смерти / © iStock

Реклама

Житель США на занятиях спортом «умер на 6 минут». Когда его реанимировали, он рассказал об удивительных вещах.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Филипп Хашейдер из города Соук-Сити, штат Висконсин, США в тот день ехал на замену шин, когда решил заехать в местный фитнес-центр, поняв, что рано приехал.

Реклама

Во время простых тренировок ему внезапно стало плохо: «На следующий момент я оказался в совершенно ином измерении».

Один из присутствующих там медицинских работников скорой помощи сказал: «Филипп был клинически мертв. Его сердце остановилось. Он не дышал самостоятельно».

Медики отчаянно пытались реанимировать Филиппа.

«В тот момент, когда я сидел там и наслаждался всем этим, десяток медиков скорой помощи и персонала больницы отчаянно пытались реанимировать мое сердце», — вспоминает мужчина.

Реклама

Он отметил, что даже хотел сказать медикам: «Не беспокойтесь, все отлично».

Филипп объяснил, что опыт в загробном мире настолько ярок, что кажется, будто он «витатуирован на его душе».

Описывая ситуацию после остановки сердца, он вспоминал: «Это было как пребывание в огромном открытом амфитеатре, где я осознал, что нет неба, нет звезд, нет луны, нет галактик, и именно тогда я заметил, что продолжаю двигаться вверх и вниз, и, задаваясь вопросом, что это такое, я плаваю. по мне.

Но они не только надвигались на меня, они проникали через меня, и я подумал, что это действительно интересно. Я не чувствовал страха, просто чувствовал тепло и прием, и я не знал, где я был, я даже не думал о том, где я был, я просто был там».

Реклама

Филипп описал, как видел бесконечные вселенные любви в огромной золотисто-желтой сфере, заполнявшей все поле зрения вокруг него.

А говоря о близости к Богу, он добавил: «Я сразу понял, что это источник всего творения, что здесь все создается. Так что я понял, что именно здесь я родился, именно здесь родились вы, именно здесь родились все и все, поскольку мы понимаем рождение как начало, благодаря которому каждый из нас несет в себе ДНК энергии создателя и берет ее с собой, куда бы ни ушел».

Филипп сказал, что помнит, как смотрел в бесконечность, прежде чем понял, что переместился во времени и пространстве.

Он объяснил: «Перед мной открылась дверь, и я прошел сквозь нее. Я все еще не понимал, что мое тело лежало на полу. Я не имел ни малейшего представления о том, что умер».

Реклама

Муж отметил, что когда он вернулся к жизни, то решил обо всем рассказать людям, чтобы дать им надежду, что жизнь после жизни существует.

«Надежда, о которой я говорю, связана с тем, чтобы не бояться того, что будет дальше. Мы настолько привязаны к физическим вещам здесь, что не хотим от них отказываться», — сказал Филипп.

Напомним, Николь Меевс шокировала своим рассказом о пережитом опыте: туннель света, встреча с неземными существами и осознание, что земная жизнь — иллюзия.