"Я умерла и могу описать другую сторону": женщина рассказала, что видел "на том свете"

Путешествие в бессознательности: как три минуты клинической смерти заставили женщину полностью переоценить земную жизнь / © ТСН

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Вопрос о том, что происходит с человеческим сознанием после остановки сердца, остается одной из величайших тайн науки и философии. Убежденная материалистка и атеистка, презиравшая все церковное и духовное, получила уникальный околосмертный опыт, полностью перевернувший ее жизнь. Луиза Пек из Орегона (США), которая в молодости страдала тяжелой алкогольной зависимостью, в возрасте 22 лет пережила клиническую смерть в ночном клубе.

Сегодня женщине 65 лет, и она уверяет: три минуты без дыхания не только доказали ей существование потустороннего мира, но и навсегда оставили ее с паранормальными способностями. Свою историю она поведала изданию The Mirror.

Женщина, едва не умершая после остановки сердца в ночном клубе, говорит, что после посещения загробного мира у нее остались паранормальные способности. Луизе Пек было 22 года, когда она передозировала кокаин, безотчетно разведенный лидокаином.

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В клубе у нее произошла остановка сердца, повлекшая большое нападение, в результате которого Луиза потеряла сознание. Она описывает, как ее «подняли в небо».

Луиза описывает свои ощущения так: женщина почувствовала, как ее тело ускользает, и смогла летать и «встретиться» со своими предками.

Жительница США утверждает, что по возвращении она способна точно предвидеть смерть и видеть привидения.

«Я была полна решимости вернуться к нормальной жизни, будто ничего не произошло, и этот опыт ничего не означал, но мои дефлекторы духовной энергии были навсегда повреждены», — сказала Луиза.

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«Я была ожесточенным атеистом-материалистом, которая презирала все церковное или фантазийное, но я знаю, что эта „реальность“ не была ни сном, ни галлюцинацией», — утверждает она.

Опыт с другой стороной произошел в 1982 году после того, как Лиза употребляла наркотики в клубе. У нее началось «туннельное видение», поскольку ее сердце замедлялось; она перестала дышать, когда у нее произошла остановка сердца. Луиза, к тому времени описывающая себя как «высокофункциональную алкоголичку», вспоминала, как ее «подбросили» в воздух, прежде чем она взмыла над Мангеттеном и нырнула в океан.

«Я на миг задумалась, приведет ли моя скорость падения с такой высоты к удару о жесткую поверхность, но я не испытывала страха. Я прыгнула в воду, которая была холодной, но приятной, увидела невероятно красивые поднимавшиеся вокруг меня пузыри и мерцавшую высоко вверху поверхность. Я вынырнула на поверхность и поплыла к берегу без труда или обычного течения времени», — вспоминает она свое «путешествие» в бессознательном состоянии.

Луиза описывает, как ее окутал свет, ощущаемый как «божественная любовь», и она испытывала блаженное состояние, не осознавая течения времени. Но «голос» позвал ее обратно на Землю, говоря: «Ты не можешь оставаться, ты еще не закончила».

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Она медленно очнулась, увидев, как бармен делает ей сердечно-легочную реанимацию — она не реагировала на звуки уже три минуты. Луиза сказала: «С огромным отчаянием и разочарованием я осознала, что снова застряла в мясной кукле, как я тогда ее представляла».

Она не ожидала вызова скорой помощи, а взяла такси домой и попыталась забыть всю эту историю. Но со временем это оказалось невозможным. В 1987 году, пять лет спустя, Луиза на пляже столкнулась с потусторонним явлением — «призраком» старика, который вынырнул из болота и всматривался в море, а затем скрылся, не оставив следа.

Еще через пять лет, в 1993 году, у Луизы было сильное ощущение, что ее нерожденный племянник не доживет, что, к сожалению, оказалось правдой. Спустя еще год, борясь с тяжелым алкоголизмом, она попыталась сесть за руль под влиянием алкоголя и услышала тот же голос, который кричал: «Это последний раз, когда я могу тебе помочь. А ты знаешь, что хорошо, а что плохо!»

В конце концов она отрезвела, но странные паранормальные переживания продолжались. В 1997 году Луиза была в больнице со своей неизлечимо больной сестрой, когда тот же голос призвал ее «рассказать ей о свете», поскольку «были проблемы с переходом».

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Все это время Луиза никому не рассказывала о своем опыте, боясь показаться безумной. Но случаи продолжались: она узнавала имя незнакомца еще до того, как он представился, а также общалась с умершими близкими. Голос ее «ангела-хранителя» появлялся как «сфера» на изображениях.

Луиза, которой сейчас 65 лет, сказала: «Именно последствия, а не сам опыт клинической смерти, доказали мне сосуществование духовного плана. Теперь я верю, что интеллект и любовь — это одно целое, и что они проявляются как целостность вселенной, включая жизнь».

Ранее мы писали, что другая жительница США была в состоянии клинической смерти 8 минут и после этого резко изменила свою жизнь.

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