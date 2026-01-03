"Я умерла и увидела истину": женщина, сорвавшаяся с 18-метровой скалы, рассказала о жизни после смерти

Эрика Тейт, пережившая клиническую смерть, теперь объединяет психологию с духовными практиками. Фото: Instagram/@ericatait.spiritualtherapist

История Эрики Тейт началась с трагедии в 2015 году, когда ей было всего 22. Во время рискованного похода на скалы Палисейдс в Нью-Джерси, США, без всякого страховочного снаряжения девушка сорвалась вниз и пережила клиническую смерть .

О ее невероятном опыте и перерождении пишет издание Daily Mail.

Роковой шаг и 7 часов ада

Эрика пролетела около 18 метров. Удар о землю был сокрушительным: она сломала позвоночник, таз, руки, ребра и пробила оба легких. Несмотря на ужасные травмы, ей удалось получить телефон и вызвать помощь, но она не могла объяснить, где именно находится.

Спасательная операция длилась долгих 7 часов. Именно в это время, когда жизнь утекала из ее тела, началось самое интересное.

Выход из тела и «загрузка» истины

Эрика рассказывает, что в какой-то момент боль исчезла, а ее сознание отделилось от физической оболочки. Она оказалась в измерении, где ее личность как «Эрика» перестала существовать.

Вместо ангелов или умерших родственников она встретила ослепительный белый свет, который она описывает как «Бога» или «Универсальное сознание».

«Это походило на то, что информация загружалась прямо в мои клетки», — вспоминает женщина.

Что она узнала «по ту сторону»:

Иллюзия разделения: На Земле нам кажется, что мы отдельные индивиды, но на самом деле все во Вселенной это единственное существо, созданное из одной энергии. Закон бумеранга: Поскольку мы все едины, причиняя боль другому человеку, мы фактически причиняем боль сами себе. Цель жизни: Наша главная миссия на Земле – «проснуться», вспомнить это единство и жить с сочувствием и любовью.

«Фильм» о жизни без ада и рая

Как и многие другие люди, пережившие клиническую смерть, Эрика увидела, как вся ее жизнь промелькнула перед глазами. Но вместо страшного суда она ощутила лишь объективное понимание.

«Единственным, кто меня судил, была самая объективная версия меня самой. Никакое внешнее существо не говорило мне, что я пойду в ад или в рай», — объяснила она.

Жизнь после «смерти»

Этот опыт коренным образом изменил Эрику. Из атеистки, которая верила только в то, что можно увидеть и коснуться, она превратилась в человека с непоколебимым знанием о духовном измерении.

Сейчас Эрике 33 года. Она полностью поправилась и открыла собственную практику в Нью-Джерси, где объединяет классическую психологию с духовными практиками и помогает другим людям найти путь к пробуждению без прохождения через смертельные испытания.

Напомним, женщина скончалась на 11 минут и «побывала в раю и аду» . Она рассказала, как почувствовала себя «над своим телом», когда медики боролись за ее жизнь, и наблюдала за процессом, прежде чем попасть в «рай».