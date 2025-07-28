"Я умерла на 17 минут": что видела женщина, которую реанимировали

Фото иллюстративное / © Credits

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41-летняя Виктория Томас, считавшаяся здоровой и активной женщиной, пережила клиническую смерть прямо во время тренировки в спортзале. После сердечной остановки сердце не билось в течение 17 минут. Этот случай полностью изменил ее жизнь и взгляд на смерть.

Об истории женщины пишет dailymail.

«Все стало черным»: как это выйти из тела

В разговоре с The Mirror, Виктория вспоминает: «Я почувствовала, что меня не стало.

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Это ощущение, по ее мнению, не было галлюцинацией — после просмотра фото, сделанного перед нападением, она действительно увидела отеки.

Без предупреждений и без надежды

Перед остановкой сердца она лишь почувствовала легкую слабость и головокружение. Уже через мгновение Виктория потеряла сознание.

Ее доставили в больницу Бристоля, где она провела три дня в коме. После этого ей имплантировали дефибриллятор, несколько раз спасавший ее жизнь в последующие месяцы — даже когда она вернулась в активный спорт.

Диагноз шокирует: редкая генетическая болезнь

Во время беременности в 2021 году Виктории поставили диагноз — синдром Данона, редкое генетическое нарушение, поражающее менее миллиона людей в мире. Прогноз — очень неутешительный: средняя продолжительность жизни с этим заболеванием — всего 24 года.

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Ее сын Томми не унаследовал ген, ставший большим облегчением.

Времени не осталось: ожидание сердца

В 2022 году сердце Виктории работало всего на 11%. Она попала в список срочной трансплантации и с ужасом ждала каждый день, пока ей разрешали обнять сына в больничной палате. Два потенциальных донора не подошли.

Вторая жизнь — и возвращение к спорту

В апреле 2023 года ей наконец-то пересадили сердце в Бирмингеме. Через месяц она вернулась домой и к активной жизни. Сегодня Виктория снова играет в нетбол, готовится к участию во Всемирных играх трансплантированных в Германии и ежедневно благодарит своего донора за новую жизнь.

«Это самый ценный подарок. Я получила второй шанс быть мамой и жить по полной», — говорит она.

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Напомним, ранее речь шла о том, что 59-летняя жительница Барнсли Ивонн Форд потерпела царапины от бездомного щенка, когда отдыхала в другой стране. Из-за этого вскоре заболела бешенством. После продолжительного инкубационного периода болезнь оказалась смертельной.

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