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«Я уже сыт, а это только начало»: немец опешил от обычного украинского застолья (видео)
Украинка Лилия показала мужу-немцу традиционное застолье на Родине. Мужчина был поражен количеством блюд.
Традиция устраивать щедрые застолья есть, наверное, в каждой украинской семье. Иностранцы удивляются, мол, зачем столько еды? Украинка Лилия решила показать мужу-немцу, какие застолья принято устраивать у нее на Родине. Мужчина не смог скрыть своего восторга и в то же время возмущения.
Видео женщина опубликовала в TikTok.
Немец удивился, сколько едят украинцы: реакция на пышное застолье
В своем очередном ролике женщина зафиксировала эмоциональную реакцию любимого на богатый ассортимент закусок, горячего и сладостей. Мужчина искренне удивился масштабам угощения и признался, что не понимает потребности такого количества пищи на столе.
Во время застолья гость из Германии не скрывал своего изумления от того, как развивается трапеза.
«Итак, сейчас я хочу сказать одно. Сейчас мы уже сидим полтора часа. Стол был поначалу действительно полон. С нарезками, со всем, что к этому прилагается, с лососем. Я сыт. Действительно, очень сыт», — говорит мужчина.
Но настоящим испытанием для него стала новость о том, что многочисленные нарезки и рыбные угощения были лишь первым этапом застолья.
«Еще будет рыба, потом мясо, потом еще десерт. Эх…», — тяжело вздохнув, сказал мужчина.
Видеоролик вызвал оживленное обсуждение среди украинцев в комментариях. Прозвучали довольно разные мнения — от наличия у народа психологической травмы из-за последствий Голодомора до того, что за границей на праздниках не едят почти вообще, а на десяток людей могут подать только одну закуску из чипсов.
«Думаю, это некий вид психологической травмы после Голодомора и „совка“, где кормили только идеями и величием».
«Возмущается, но не уходит».
«Честно говоря, я его понимаю. Людям не нужно так много. Зачем, сколько готовить в один день, чтобы потом выбрасывать? По-моему, у нас уже культ еды».
«Украинцы накрывают щедрый стол, потому что в нашей культуре накормить гостя — значит проявить уважение, любовь и заботу. Для нас важно не просто предложить еду, а дать человеку почувствовать: „Ты нам дорог, тебе здесь рады“».
«Наш девиз: пусть лучше останется еда, чем кто-нибудь уйдет голодным».
«Когда-то я пришла к немцам и у них на день рождения был суп».
«У немцев другая культура, ты приходишь в гости и у тебя только кофе и хлеб, будь готов».
«Правильно говорит. Они в Европе каждый день едят свежий кусок мяса, а мы приготовим на один день, а потом неделю доедаем жирное из холодильника».
Иностранцы в Украине: последние новости
Напомним, блогер Карина Цимбук поделилась впечатлениями своего парня-француза Филиппа от визита в Киев. Первым гастрономическим опытом иностранца стали суши на фудкорте, а позже он стал ярым поклонником «Киевской перепички».
Кроме того, француза приятно удивили доступные цены в магазинах, ресторанах и транспорте, а также дисциплинированность местных водителей и пешеходов на дорогах.
Больше всего гостя столицы поразила теплота украинцев во время встреч на вокзале и их покой и уравновешенность во время воздушных тревог. Несмотря на всеобщее восхищение городом, Филипп также обратил внимание на определенные недостатки, отметив, что Киев кажется недофинансированным, потому что некоторые дороги и здания нуждаются в ремонте.