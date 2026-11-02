«Я уже сыт, а это только начало»: немец опешил от обычного украинского застолья (видео)

Немец поражен украинским застольем

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Традиция устраивать щедрые застолья есть, наверное, в каждой украинской семье. Иностранцы удивляются, мол, зачем столько еды? Украинка Лилия решила показать мужу-немцу, какие застолья принято устраивать у нее на Родине. Мужчина не смог скрыть своего восторга и в то же время возмущения.

Видео женщина опубликовала в TikTok.

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Немец удивился, сколько едят украинцы: реакция на пышное застолье

В своем очередном ролике женщина зафиксировала эмоциональную реакцию любимого на богатый ассортимент закусок, горячего и сладостей. Мужчина искренне удивился масштабам угощения и признался, что не понимает потребности такого количества пищи на столе.

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Во время застолья гость из Германии не скрывал своего изумления от того, как развивается трапеза.

«Итак, сейчас я хочу сказать одно. Сейчас мы уже сидим полтора часа. Стол был поначалу действительно полон. С нарезками, со всем, что к этому прилагается, с лососем. Я сыт. Действительно, очень сыт», — говорит мужчина.

Но настоящим испытанием для него стала новость о том, что многочисленные нарезки и рыбные угощения были лишь первым этапом застолья.

«Еще будет рыба, потом мясо, потом еще десерт. Эх…», — тяжело вздохнув, сказал мужчина.

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Видеоролик вызвал оживленное обсуждение среди украинцев в комментариях. Прозвучали довольно разные мнения — от наличия у народа психологической травмы из-за последствий Голодомора до того, что за границей на праздниках не едят почти вообще, а на десяток людей могут подать только одну закуску из чипсов.

«Думаю, это некий вид психологической травмы после Голодомора и „совка“, где кормили только идеями и величием».

«Возмущается, но не уходит».

«Честно говоря, я его понимаю. Людям не нужно так много. Зачем, сколько готовить в один день, чтобы потом выбрасывать? По-моему, у нас уже культ еды».

«Украинцы накрывают щедрый стол, потому что в нашей культуре накормить гостя — значит проявить уважение, любовь и заботу. Для нас важно не просто предложить еду, а дать человеку почувствовать: „Ты нам дорог, тебе здесь рады“».

«Наш девиз: пусть лучше останется еда, чем кто-нибудь уйдет голодным».

«Когда-то я пришла к немцам и у них на день рождения был суп».

«У немцев другая культура, ты приходишь в гости и у тебя только кофе и хлеб, будь готов».

«Правильно говорит. Они в Европе каждый день едят свежий кусок мяса, а мы приготовим на один день, а потом неделю доедаем жирное из холодильника».

Иностранцы в Украине: последние новости

Напомним, блогер Карина Цимбук поделилась впечатлениями своего парня-француза Филиппа от визита в Киев. Первым гастрономическим опытом иностранца стали суши на фудкорте, а позже он стал ярым поклонником «Киевской перепички».

Кроме того, француза приятно удивили доступные цены в магазинах, ресторанах и транспорте, а также дисциплинированность местных водителей и пешеходов на дорогах.

Больше всего гостя столицы поразила теплота украинцев во время встреч на вокзале и их покой и уравновешенность во время воздушных тревог. Несмотря на всеобщее восхищение городом, Филипп также обратил внимание на определенные недостатки, отметив, что Киев кажется недофинансированным, потому что некоторые дороги и здания нуждаются в ремонте.

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