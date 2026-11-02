ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
1085
Время на прочтение
3 мин

«Я уже сыт, а это только начало»: немец опешил от обычного украинского застолья (видео)

Украинка Лилия показала мужу-немцу традиционное застолье на Родине. Мужчина был поражен количеством блюд.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Немец поражен украинским застольем

Немец поражен украинским застольем

Традиция устраивать щедрые застолья есть, наверное, в каждой украинской семье. Иностранцы удивляются, мол, зачем столько еды? Украинка Лилия решила показать мужу-немцу, какие застолья принято устраивать у нее на Родине. Мужчина не смог скрыть своего восторга и в то же время возмущения.

Видео женщина опубликовала в TikTok.

Немец удивился, сколько едят украинцы: реакция на пышное застолье

В своем очередном ролике женщина зафиксировала эмоциональную реакцию любимого на богатый ассортимент закусок, горячего и сладостей. Мужчина искренне удивился масштабам угощения и признался, что не понимает потребности такого количества пищи на столе.

Во время застолья гость из Германии не скрывал своего изумления от того, как развивается трапеза.

«Итак, сейчас я хочу сказать одно. Сейчас мы уже сидим полтора часа. Стол был поначалу действительно полон. С нарезками, со всем, что к этому прилагается, с лососем. Я сыт. Действительно, очень сыт», — говорит мужчина.

Но настоящим испытанием для него стала новость о том, что многочисленные нарезки и рыбные угощения были лишь первым этапом застолья.

«Еще будет рыба, потом мясо, потом еще десерт. Эх…», — тяжело вздохнув, сказал мужчина.

Видеоролик вызвал оживленное обсуждение среди украинцев в комментариях. Прозвучали довольно разные мнения — от наличия у народа психологической травмы из-за последствий Голодомора до того, что за границей на праздниках не едят почти вообще, а на десяток людей могут подать только одну закуску из чипсов.

  • «Думаю, это некий вид психологической травмы после Голодомора и „совка“, где кормили только идеями и величием».

  • «Возмущается, но не уходит».

  • «Честно говоря, я его понимаю. Людям не нужно так много. Зачем, сколько готовить в один день, чтобы потом выбрасывать? По-моему, у нас уже культ еды».

  • «Украинцы накрывают щедрый стол, потому что в нашей культуре накормить гостя — значит проявить уважение, любовь и заботу. Для нас важно не просто предложить еду, а дать человеку почувствовать: „Ты нам дорог, тебе здесь рады“».

  • «Наш девиз: пусть лучше останется еда, чем кто-нибудь уйдет голодным».

  • «Когда-то я пришла к немцам и у них на день рождения был суп».

  • «У немцев другая культура, ты приходишь в гости и у тебя только кофе и хлеб, будь готов».

  • «Правильно говорит. Они в Европе каждый день едят свежий кусок мяса, а мы приготовим на один день, а потом неделю доедаем жирное из холодильника».

Иностранцы в Украине: последние новости

Напомним, блогер Карина Цимбук поделилась впечатлениями своего парня-француза Филиппа от визита в Киев. Первым гастрономическим опытом иностранца стали суши на фудкорте, а позже он стал ярым поклонником «Киевской перепички».

Кроме того, француза приятно удивили доступные цены в магазинах, ресторанах и транспорте, а также дисциплинированность местных водителей и пешеходов на дорогах.

Больше всего гостя столицы поразила теплота украинцев во время встреч на вокзале и их покой и уравновешенность во время воздушных тревог. Несмотря на всеобщее восхищение городом, Филипп также обратил внимание на определенные недостатки, отметив, что Киев кажется недофинансированным, потому что некоторые дороги и здания нуждаются в ремонте.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie