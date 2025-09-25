- Дата публикации
"Я видела ад": медсестра рассказала о жутких видениях во время комы
Американская медсестра Бриджит Кэндис пережила опасную реакцию после вакцинации, впала в кому и рассказала об ужасных видениях ада, изменивших ее жизнь.
Американская медсестра Бриджит Кэндис убеждает, что пережила почти смертельный опыт после опасной реакции на прививку от COVID-19. Во время комы она утверждает, что видела ад, где происходили жуткие пытки.
Об этом рассказывает Mirror.
Как все началось
С 2020 года в мире сделали более 14 миллиардов прививок против COVID-19, и большинство из них не вызвало серьезных последствий. Но Бриджит рассказывает, что именно после вакцинации у нее начались сердечная аритмия, панические атаки и проблемы с дыханием.
Женщина вспоминает, что коллеги списывали ее симптомы на усталость и стресс. Она пыталась заглушить тревогу алкоголем, однако состояние только ухудшалось.
Через несколько недель у Бриджит появился странный кашель, боль в горле и чувство нехватки воздуха. Хотя анализы показывали нормальный уровень кислорода, он все чаще терял сознание.
"Вы еще живы только чудом"
Многие врачи отказывались верить пациентке, однако отоларинголог наконец-то обнаружила критические изменения: дыхательные пути Бриджит были сужены до размеров карандашного грифеля. Ей срочно требовалась операция, однако вскоре она впала в кому.
Видение ада
Именно тогда, по словам медсестры, она оказалась в жутком месте, похожем на ад. Там она видела демонов, напоминавших древнеегипетских богов. Один из них, говорит женщина, "взвешивал ее жизнь на весах".
Бриджит утверждает, что стала свидетелем многочисленных пыток:
семью заставляли снова и снова смотреть, как казнят их детей;
мужчина должен был стрелять в собственного ребенка, прикованного к стене;
людей сжигали заживо или заставляли бесконечно переживать свои величайшие страхи.
В конце концов, по словам женщины, мучения стали переживать и она сама.
"Я кричала к Иисусу"
Медсестра говорит, что вышла из запятой только после того, как в отчаянии начала звать на помощь Иисуса. Это произошло на девятый или десятый день.
После выздоровления Бриджит полностью изменила свою жизнь: отказалась от алкоголя, посвятила себя вере и теперь активно рассказывает о пережитом, призывая людей задуматься о духовности.