"Я видела ад": медсестра рассказала о жутких видениях во время комы

Американская медсестра Бриджит Кэндис убеждает, что пережила почти смертельный опыт после опасной реакции на прививку от COVID-19. Во время комы она утверждает, что видела ад, где происходили жуткие пытки.

Об этом рассказывает Mirror.

Как все началось

С 2020 года в мире сделали более 14 миллиардов прививок против COVID-19, и большинство из них не вызвало серьезных последствий. Но Бриджит рассказывает, что именно после вакцинации у нее начались сердечная аритмия, панические атаки и проблемы с дыханием.

Женщина вспоминает, что коллеги списывали ее симптомы на усталость и стресс. Она пыталась заглушить тревогу алкоголем, однако состояние только ухудшалось.

Через несколько недель у Бриджит появился странный кашель, боль в горле и чувство нехватки воздуха. Хотя анализы показывали нормальный уровень кислорода, он все чаще терял сознание.

"Вы еще живы только чудом"

Многие врачи отказывались верить пациентке, однако отоларинголог наконец-то обнаружила критические изменения: дыхательные пути Бриджит были сужены до размеров карандашного грифеля. Ей срочно требовалась операция, однако вскоре она впала в кому.

Видение ада

Именно тогда, по словам медсестры, она оказалась в жутком месте, похожем на ад. Там она видела демонов, напоминавших древнеегипетских богов. Один из них, говорит женщина, "взвешивал ее жизнь на весах".

Бриджит утверждает, что стала свидетелем многочисленных пыток:

семью заставляли снова и снова смотреть, как казнят их детей;

мужчина должен был стрелять в собственного ребенка, прикованного к стене;

людей сжигали заживо или заставляли бесконечно переживать свои величайшие страхи.

В конце концов, по словам женщины, мучения стали переживать и она сама.

"Я кричала к Иисусу"

Медсестра говорит, что вышла из запятой только после того, как в отчаянии начала звать на помощь Иисуса. Это произошло на девятый или десятый день.

После выздоровления Бриджит полностью изменила свою жизнь: отказалась от алкоголя, посвятила себя вере и теперь активно рассказывает о пережитом, призывая людей задуматься о духовности.