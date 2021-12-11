"Я вижу много королевы в Шарлотте": поклонники заметили поразительное сходство девочки с Елизаветой II

"Я вижу много королевы в Шарлотте": поклонники заметили поразительное сходство девочки с Елизаветой II

Королевская семья опубликовала рождественскую открытку.

Кенсингтонский дворец опубликовал новую семейную рождественскую открытку герцогов Кембриджских, на которой принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и их дети.

Снимок появился на официальной странице герцогов в Instagram.

"Совет поделиться новым фото нашей семьи, который в этом году и стал нашей рождественской открыткой", — говорится в сообщении.

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Обычно герцоги делают фото у своего дома в Норфолке, где празднуют Рождество. Впрочем, как открытку в этом году они выбрали фотографию, сделанную во время семейной поездки в Иорданию.

На фотографии Кейт Миддлтон сидит в элегантном легком платье цвета хаки. Принц Уильям - в поло, находящееся в тон наряда жены, и бежевые шорты. На юной принцессе Шарлотте - платье в синюю клетку. Джордж наряжен в рубашку с коротким рукавом. Луи позировал в футболке в полоску и в белых шортах.

На этот раз большинство комментариев поклонников королевской семьи посвящены не Кейту и Уильяму, а их тройке детей. Восьмилетний Джордж, шестилетняя Шарлотта и трехлетний Луи получили немало комментарии: "Прекрасное фото! Дети растут так быстро", "Дети уже такие взрослые".

Но больше всего отзывов получила Шарлотта. Пользователи Сети заметили поразительное сходство девочки с королевой Елизаветой ІІ:

"Шарлотта выглядит совсем как ее Величество королева Елизавета, когда та была совсем маленькой",

"А вам не кажется, что Шарлотта похожа на королеву?",

"Прекрасная картина, принцесса Шарлотта – это просто образ королевы",

"Я вижу много королевы в Шарлотте!"

Как сообщалось, восьмого декабря в Виндзорском аббатстве герцогиня Кембриджская вышла на сцену как ведущая рождественского концерта, организованного совместно с благотворительным королевским фондом The Royal Foundation.

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