Я вижу в зеркале горгулью: женщина обвиняет псевдоврача врача в неудачных процедурах

60-летняя Андреа из Великобритании рассказала, что после неудачных косметологических процедур с филлерами ее лицо изменилось до неузнаваемости. Женщина говорит, что теперь выглядит "как горгулья" и даже прячет свое лицо во время выходов на улицу, потому что боится насмешек.

Об этом сообщило издание BBC.

Косметологическая клиника, в которой Андреа проходила процедуры, имела серьезные нарушения. Их проводил Шон Скотт, бывший тату-мастер, который выдавал себя за врача.

"Я вижу в зеркале горгулью... Это что-то ужасное, отвратительное. Я живу в ночном кошмаре каждый день" – рассказывает женщина.

Андреа обратилась в клинику Reshape U в городе Халл в декабре 2021 года, чтобы ввести филлеры в грудь. Женщина доверилась клинике после того, как увидела рекламу на сайте, где она позиционировалась как "лучшая косметологическая клиника Йоркшира 2022 года". Скотт, который принимал ее, на своей табличке и в социальных сетях называл себя "Доктор Шон Скотт, клинический директор". Однако расследование показало, что он не имеет медицинского образования. Мужчина рассказал признался, что купил "почетную" докторскую степень онлайн и использовал ее для введения в заблуждение клиентов.

В течение 10 месяцев Андреа потратила тысячи фунтов на косметические процедуры, включая наполнители, ботокс и нити. Во время более 30 приемов у господина Скотта, она заявляет, что реакция после процедур только ухудшилась. Продав драгоценности и заняв деньги, чтобы оплатить лечение, она попала в больницу в октябре 2022 года, почти не в состоянии открыть глаза.

Оказалось, что ее осложнения, вероятно, стали результатом инфекции, которая может возникнуть во время косметических процедур, хотя обычно она возникает из-за ненадлежащей среды или плохих техник. Эксперты отмечают, что такую ситуацию редко можно наблюдать у профессионалов с чистыми условиями.

Эксперты неоднократно призывали к введению жестких регулировок в косметологической сфере. Хотя с 2022 года правительство Великобритании получило полномочия ввести лицензирование косметологических процедур, никаких конкретных мер до сих пор не принято.

Андреа продолжает бороться с последствиями процедур, как психологическими, так и физическими. Она заявляет, что больше никогда бы не сделала таких процедур и не рекомендовала бы их другим.

Напомним, мама четырех детей ошеломила ногтями длиной 1,2 м.

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