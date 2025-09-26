"Я жив": аргентинец шокировал семью, придя на собственные похороны

Похороны / © Pixabay

В Аргентине похороны превратились в настоящий шок для родных и друзей. 22-летний мужчина, которого все считали погибшим в ДТП, внезапно появился живым и здоровым прямо во время церемонии прощания.

Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошел после аварии 18 сентября. Тогда грузовик, перевозивший сахарную тростину, сбил молодого человека. Сначала полиция рассматривала версию самоубийства, однако дело переквалифицировали на убийство по неосторожности и назначили судебно-медицинскую экспертизу. На следующий день женщина заявила правоохранителям, что узнала в погибшем своего сына. Она указала на одежду и внешние черты. На этом основании тело передали для захоронения без дополнительной проверки.

Поминальная служба состоялась на выходных. В разгар церемонии к скорбящим подошел «умерший» и сказал: «Я жив!». Как оказалось, он несколько дней находился в отпуске в городе Альдеретес, за сотни километров от места аварии, и не имел никакого представления о путанице. Полиция сразу допросила мужчину, а тело, которое уже лежало в гробу, отправили обратно в морг для повторной идентификации.

В конце концов установили, что на самом деле погибшим был 28-летний Максимилиано Энрике Акоста из города Дельфин-Галло. Его настоящая семья получила тело, и 23 сентября в родном городе состоялось захоронение. При этом выяснилось, что во время первичного сообщения семье Акосты показали тело другого человека.

Брат погибшего, Эрнан, заявил, что с самого начала процедура идентификации проводилась ненадлежащим образом. По его словам, родных несколько раз заставляли приезжать в морг, а тело передали без надлежащей проверки документов или экспертиз.

Генеральная прокуратура Аргентины уже начала внутреннее расследование. Правоохранители должны выяснить, как именно возник ряд ошибок при установлении личности погибшего и почему тело отдали чужой семье.

