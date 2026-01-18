"Я знала, что умерла": женщина поделилась опытом клинической смерти (фото)

Клиническая смерть / © ТСН

Реклама

В США женщина в 19 лет пережила опыт клинической смерти, который в корне изменил ее представления о жизни, смерти и сознании.

Об этом пишет издание The Mirror.

Об этом 66-летняя Лура Кэтчледж рассказала в интервью, вспоминая события, произошедшие в 1979 году в американском штате Вирджиния.

Реклама

По словам женщины, инцидент случился во время конной прогулки. В юном возрасте она выбрала лошадь, которая превышала ее уровень подготовки, и вместе с другими всадниками приняла участие в спонтанных гонках до конюшни. Во время галопа животное споткнулось, и Лура поняла, что падение неизбежно.

Однако, по ее словам, она так и не почувствовала удара о землю. Зато девушка неожиданно осознала, что "покинула собственное тело". Она описывает состояние, в котором наблюдала за событиями как бы со стороны, после чего ее "затянуло в темное пространство, похожее на тоннель".

"Я четко знала, что умерла. Это было не предположение - я это осознавала без сомнений", - вспоминает она.

Лура рассказывает, что движение в темноте было стремительным, но не вызывало страха или ощущения удушья. Она не чувствовала боли, не осознавала дыхания, но при этом сохраняла ощущение собственного "я".

Реклама

Во время этого переживания, по ее словам, произошла встреча с дедушкой, который умер, когда ей было 12 лет. Она описывает его как человека, которого очень любила, и говорит, что его появление принесло полное успокоение.

"Все страхи исчезли, увидеть его - это было облегчение. Он выглядел здоровым, без следов болезни, и я почувствовала детскую радость, которой давно не знала", - отметила женщина.

Общение, по ее словам, происходило не через слова, а через мысли. Она чувствовала поддержку, любовь и принятие, а также осознание того, что ее дедушка "продолжает существовать".

Далее, как рассказывает Кэтчледж, ее опыт перешел в другую фазу - перед ней начали появляться фрагменты собственной жизни. Она видела как хорошие, так и болезненные моменты, но главный акцент был на том, как ее поступки влияли на других людей.

Реклама

"Это не было наказанием. Мне просто показывали последствия - и хорошие, и плохие. Я почувствовала чужую боль, которую когда-то вызвала", - пояснила она.

Женщина утверждает, что получила своеобразный жизненный урок: быть доброжелательной и не становиться препятствием для пути другого человека.

Позже, по ее словам, она оказалась среди "других сущностей", увидела образы, которые восприняла как свои прошлые воплощения, а также пейзажи с чрезвычайно яркими цветами - в частности пляж и "дерево жизни". Завершающим этапом стало ощущение полного растворения в сознании и абсолютного покоя.

"Это было ощущение любви без потребностей и желаний", - сказала она.

Реклама

Однако это состояние, по ее словам, внезапно начало исчезать. Она почувствовала, будто ее "затягивают назад", после чего появилась физическая боль и возвращение к телу.

Проснувшись, Лура увидела знакомый пейзаж Вирджинии, но, по ее признанию, воспринимала его как "нереальный". Она говорит, что долгое время испытывала сильное желание вернуться туда, где, по ее мнению, побывала.

Сегодня Лура Кетчледж живет в штате Арканзас, ведет спокойную жизнь у озера, много плавает и избегает публичности. Она отмечает, что не считает себя особенной, но убеждена: тот опыт навсегда изменил ее мировоззрение.

Напомним, ранее мы писали о том, что люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают, что видели что-то "по ту сторону". Одни говорят о спокойствии и тишине, другие - о свете, туннелях, странных существах или даже аде.