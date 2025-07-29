Ядерная зима может быть более опасной, чем предполагали ученые

Ядерная война

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Ядерная война — хоть и остается гипотетическим сценарием — способна полностью изменить климат на Земле, вызвать глобальный голод и разрушить аграрные системы.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research Letters, где ученые из Пенсильванского университета смоделировали последствия ядерной зимы.

В центре внимания — мировое производство кукурузы, одной из ключевых зерновых культур. По словам автора исследования метеоролога Юнина Ши, в самом худшем сценарии ядерная война может сократить глобальный урожай кукурузы до 87%. Даже ограниченный конфликт приведет к уменьшению урожая не менее 7%.

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В основе модели шесть вариантов развития ядерной войны с анализом более 38 тысяч точек выращивания кукурузы. Все сценарии учитывают наступление ядерной зимы — периода, когда небо будет затянуто сажей от пожаров, а температура снизится на годы вперед. Эти факторы могут уничтожить способность почвы поддерживать сельское хозяйство.

Кроме того, исследователи учли еще один опасный фактор — повышенное ультрафиолетовое излучение типа B (УФ-В), которое после разрушения озонового слоя будет проникать к поверхности Земли. Оно может повреждать ДНК растений и тормозить фотосинтез — основу их роста.

«Даже в лучшем случае — локальный ядерный конфликт — сажа от взрывов вызовет потери в урожайности кукурузы, которые серьезно нарушат продовольственную систему», — отмечает Ши. В глобальном конфликте эта цифра достигает 80%. А на 8-9-й год после взрывов радиационный пик приведет к еще одному снижению — на 7%.

Однако есть и рекомендации. Ученые предлагают создать «наборы для устойчивого сельского хозяйства» — семена культур, способных выживать в холодных условиях. Это поможет странам поддерживать минимальный уровень производства продовольствия, пока инфраструктура не восстановится.

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«Наша биосфера хрупкая, и это исследование напоминает об этом», — подчеркивает Ши.

Напомним, ядерная война будет иметь катастрофические последствия для человечества и приведет к распространению радиации почти по всей планете. Однако журналистка-расследовательница Энни Якобсен считает, что существует один регион, способный уцелеть после глобального апокалипсиса.

В интервью с подкастером Стивеном Бартлеттом она заявила, что Австралия и Новая Зеландия могут оказаться единственным местом, где после ядерного конфликта сохранится возможность заниматься сельским хозяйством. По словам эксперта, именно эти страны Южного полушария будут иметь лучшие шансы на выживание в случае Третьей мировой войны.