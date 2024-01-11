Ядерный бункер переоборудовали в уютный семейный дом: как он выглядит – фото

Его выставили на продажу.

В США бункер, построенный во время "холодной войны" между штатами и Советским Союзом, превратился в уютный семейный дом.

Об этом пишет The Sun.

Построенный в 1959 году в городе Спрег, штат Вашингтон, он использовался для хранения ядерного оружия. Наполненный историей тайник оценивается в 1,2 млн долларов.

Дом-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

В 1990 году объект прекратили использовать по назначению. Его трансформация произошла в 2000 году, в результате чего был создан удивительный дом с тремя спальнями.

Дом-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Дом-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Снаружи семейный дом выглядит как любой другой бункер, с металлическим фасадом и погруженный в землю.

В отличие от большинства домов, попасть на территорию можно через гараж, совмещенный с деревообрабатывающей мастерской.

Дом-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Дом-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

В помещении много места для хранения вещей, а также маленькая кухня и ванная комната.

Дом-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Дом-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Спустившись по небольшой лестнице, можно попасть в лифт, который опустит на более низкий уровень.

Дом-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Там есть просторная кухня с обеденной зоной, вентилятором, холодильником, духовкой и столом.

Дом-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Слева – большая гостиная с тремя диванами, телевизором и светильниками.

Кроме того, в доме есть игровая комната с бильярдным столом и дартсом.

Дом-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

В доме есть три ванные комнаты, а также три спальни, одна из которых имеет собственную лестницу и обеспечивает дополнительную конфиденциальность.

Ванные комнаты довольно просты, в основном окрашены в белый цвет с белой мебелью.

Дом-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Подземный тоннель обеспечивает тайный доступ к разным частям дома.

Дом-бункер / Фото: Jam Press/WashingtonMissileBase

Дом-бункер выставлен на продажу за 974 000 фунтов стерлингов (1,2 миллиона долларов США).

"Холодная война" получила свое название из-за отсутствия боевых действий. Соединенные Штаты и Советский Союз боролись за власть из-за политического соперничества, но обе страны были вооружены ядерными ракетами. В 1991 году конфликт закончился после того, как президент России Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш подписали соглашение.

Напомним, в США людям предлагают бронирование места в бункерах, способных вместить 10 000 человек. Покупатели будут жить в 575 бункерах, "когда начнется ад".

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