Ядовитая кобра укусила за гениталии мужчину, который пошел в туалет во время африканского сафари

Эксперты заявили, что мужчине "выпала печальная честь быть первым медицинским случаем отравления гениталий коброй".
Туристу из Нидерландов понадобилась операция по восстановлению полового члена после укуса кобры во время сафари в Южной Африке.
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что инцидент произошел в одном из заповедников страны, когда 47-летний путешественник пошел в туалет. По данным издания, ядовитая змея находилась внутри унитаза.
После укуса мужчина в течение трех часов ожидал вертолет, которым его эвакуировали в ближайшую больницу, расположенную примерно в 350 км.
"В это время он почувствовал сильное жжение в гениталиях, которые начали опухать и приобретать фиолетовый оттенок, что является признаком некроза мошонки", — указывают в материале.
Эксперты, сообщившие об этом случае в "Отчетах о случаях урологии", заявили, что этому человеку выпала печальная честь быть первым медицинским случаем отравления гениталий коброй.
Нидерландцу оказали неотложную помощь в Южной Африке. Значительная часть ткани в его половом члене не подлежала восстановлению, поэтому ее пришлось удалить.
Девять дней спустя пострадавшего репатриировали в Нидерланды, где ему пришлось удалить еще некоторые мертвые ткани, прежде чем начать операцию по восстановлению пениса, для которой использовали кожный трансплантат из его паха.
Через год после инцидента у мужчины полностью восстановились функции и чувствительность полового члена. Медики же посоветовали путешественникам "всегда смывать воду, прежде чем пользоваться туалетом в странах, известных своей популяцией змей".
Читайте также: