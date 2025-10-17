Ядовитые кобры несколько месяцев держали город в страхе: как к этому причастна подростковая месть

Кобра / © Pixabay

В 1953 году жители Спрингфилда, штат Миссури, жили в постоянном страхе из-за загадочного появления ядовитых кобр. Тогда никто не понимал, откуда взялись экзотические змеи. Лишь спустя 35 лет выяснилось, что стало причиной «великой паники кобр».

В конце лета 1953 года жители американского города Спрингфилд столкнулись с необычной опасностью — на улицах и во дворах начали появляться ядовитые индийские кобры. Первым на странную змею наткнулся местный житель Роланд Перриш, который увидел ее на заднем дворе собственного дома. Мужчина убил рептилию сапой, а полиция передала тело в школу, где учитель естествознания подтвердил, что это действительно Naja naja — индийская кобра, вид, не присущий Северной Америке.

Новость вызвала настоящую панику. Люди запирали детей дома, а взрослые не выходили без садовых инструментов — на случай, если увидят змею. Полиция получала все новые сообщения о рептилиях, и в городе началась масштабная охота на кобр.

Как сообщает Исторический музей на площади, тогда даже запустили специальный радиофургон, который играл «индийскую музыку заклинателя змей». Считалось, что она сможет выманить кобр из укрытий. За грузовиком шли мужчины с сапами, готовые убивать змей. Однако впоследствии выяснилось, что кобры реагируют не на звуки, а только на вибрации — так что эта попытка оказалась напрасной.

К октябрю того года жителям и полицейским удалось уничтожить 11 кобр, еще одну поймали живой — она дожила свой век в зоопарке Дикерсон-Парк.

Долгое время происхождение опасных змей оставалось загадкой. Лишь в 1988 году местный житель Карл Барнетт рассказал, что именно он случайно стал причиной этого инцидента. В 1953 году ему было всего 14 лет. Парень ловил местных змей и продавал их владельцу зоомагазина Рео Моуреру в обмен на тропических рыб.

Однажды Барнетт принес в магазин рыбку, которая, как выяснилось, погибла во время дороги. Продавец отказался возмещать подростку убытки, и тот, разгневанный, оставил дверцу клеток в подсобке магазина открытой, не подозревая, что там содержали экзотических кобр.

Через несколько дней город охватила паника — ядовитые змеи начали появляться во дворах и на улицах. Барнетт, услышав об этом, осознал, что именно его поступок стал причиной «большой паники кобр».

К счастью, кобры никого не покусали и не прижились в местной природе. История «великой паники кобр» до сих пор остается одной из самых известных легенд Спрингфилда.

