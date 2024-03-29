Ягненок с пятью ногами нашел новый дом: как выглядит уникальное животное (видео)

Женщина из штата Миссисипи, США, у которой живут многочисленные спасенные животные, имеет необычное пополнение в своем доме: пятиногого ягненка.

Об этом пишет WLOX-TV

Натали Рено рассказала, что ягненок, которого она назвала Спайдер-Лемб, был в плохом состоянии и с личинками в желудке, когда она спасла его из фермы и отвезла в ветеринарную больницу Fur Babies.

Ветеринары сказали, что ягненку нужна операция по удалению грыжи, но его состояние уже улучшается.

"У него, безусловно, есть некоторые отклонения. Возможно, он не нормальный по сравнению с другими ягненками, но я думаю, что он проживет нормальную для него жизнь", — сказал ветеринар Джейсон Гулас.

#oneinamillion #rare #5legs #specialneeds #special #farmlife #rescue ♬ Hopeful — Ramol @renotranch 5am update. Стол flushing его ломоть от того, чтобы сделать все maggots являются gone! Я должен оставаться в силе слушать его, но и слушать его вверх, и я буду играть в маленький bit so и call that progress!! Он будет носить past этот шпажок, который должен был опрокинуться на его испыты, чтобы запустить, где они нуждаются в том, что все, что они herniated в его nut sac. Им с большим fof thoseveho don't help me save them! ❤️ #sheep

По словам Гуласа, Спайдер-Лемб все еще работает над тем, чтобы набраться сил, чтобы стоять и ходить.

"Он, безусловно, единственный в своем роде", – сказал ветеринар.

Рено поделилась, что ягненок будет постоянно жить вместе с ней, и она собирает средства, чтобы помочь оплатить его ветеринарные счета.

"Мне все еще приходится кормить его насильно, но я поставила его на ноги, и он немного походил, поэтому я называю это прогрессом", — написала она в своем сообщении в TikTok.

Напомним, в США родился редкий теленок с двумя лицами. Животное назвали Deux Face, что в переводе с французского означает "двое".

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