Ягоды будут большие и сладкие: чем подкормить малину летом

Сладкие ягоды малины зависят не только от сорта, но и от правильной подкормки. Летом малине нужны некоторые микроэлементы, чтобы порадовать большим урожаем. Чем можно подкормить малину в июле?

Сладкие ягоды малины достаточно тяжело получить на кислой почве. На вкус ягод плохо влияет также недостаточная или излишняя поливка. Если насаждения слишком загущены, ягоды будут маленькими. Однако основной причиной несладкой малины специалисты называют все же недостаток минеральных веществ, в частности фосфора и калия.

Чем подкормить малину летом для хорошего урожая: народные средства

В период цветения и плодоношения малина требует особой подкормки. Благодаря правильно подобранным удобрениям можно повысить стойкость кустов к болезням, помочь им лучше усваивать влагу, а также сделать ягоды более сладкими, с насыщенным вкусом. Какие средства лучше использовать для подкормки малины летом:

Зола — доступное средство, которое поможет без особого труда или затрат восполнить недостаток фосфора и калия. Чтобы приготовить раствор, возьмите ведро воды, размешайте в жидкости 250 г пепла, процедите смесь через марлю, затем полейте малину под корень. Такую поливку советуют проводить не чаще 3-4 раз в месяц. Крапива – крапивный настой является еще одним замечательным средством для подкормки малины летом. С его приготовлением придется немного повозиться. Пластиковую емкость заполните нарезанной крапивой на 2/3 (соцветие лучше поудалять, чтобы сорняк не размножался), залить теплой водой, накрыть крышкой и оставить на 1-2 недели в теплом месте. Чтобы процесс брожения ускорился, можно в смесь добавить еще 10 г дрожжей. Периодически нужно смесь перемешивать. Перед поливом настой разводят с водой (1 л раствора в 10 л воды). Дрожжи – в них содержатся витамины, минералы и микроэлементы, которые нужны малине. Когда дрожжи попадают в почву, быстро превращаются в полезные вещества, которые растение легко поглощает. Чтобы приготовить раствор, добавьте в ведро воды 10 г сухих дрожжей, 5 столовых ложек сахара, затем дайте настояться два часа. После этого полученный раствор разводят в соотношении 1:5 (1 часть раствора в 5 частей воды) и поливают малину. Куриный помет – с помощью такой подкормки можно значительно увеличить срок плодоношения. Что делать? Заполните 1/3 ведра куриным пометом, добавьте воду к краям и тщательно размешайте. Оставьте на 2-3 дня, а перед поливом разведите в воде (соотношение 1:10). Вносят подкормку под каждый куст индивидуально.

Также для подкормки малины летом используют сульфат калия. Это удобрение доступно и недорого, а также помогает значительно повысить содержание сахара в плодах. Применять сульфат калия очень просто. Нужно растворить в 10 литрах воды 2 столовых ложки вещества, а затем полить малину под куст.

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