Японка стала чемпионкой мира по игре на воображаемой гитаре – видео выступления

Она уже в третий раз выигрывает этот титул.
В городе Оулу, в Финляндии, состоялся чемпионат мира по игре на воздушной гитаре.
Об этом идет речь на официальном сайте.
В этом году победительницей стала японка Нанами "Seven Seas" Нагура. К слову, она уже третий раз выигрывает этот титул и считается самой успешной участницей в истории чемпионата.
Всего было 18 финалистов. Соревнования были разделены на два тура, где во второй тур прошли восемь участников. Второе место занял конкурсант из Финляндии Аапо The Angus Раутио. А вот третье место у россиянина, выступавшего под французским флагом.
Выступление Нанами Нагуры:
AGWC 2023 1st Nanami Seven Seas Nagura от Air Guitar World Championships on Vimeo.
Чемпионат мира по игре на воздушной гитаре проводится в Оулу с 1996 года. Его целью организаторы называют "содействие миру во всем мире". Согласно идеологии соревнований, "войны прекратятся, изменение климата прекратится и все плохое исчезнет, когда все люди в мире будут играть на воздушной гитаре".
Напомним, на дороге французского села власти нарисовали хаотические волнистые линии. Абстрактные дорожные знаки не порадовали местных жителей.
Читайте также: