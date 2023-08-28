Японка стала чемпионкой мира по игре на воображаемой гитаре – видео выступления

Она уже в третий раз выигрывает этот титул.

В городе Оулу, в Финляндии, состоялся чемпионат мира по игре на воздушной гитаре.

Об этом идет речь на официальном сайте.

В этом году победительницей стала японка Нанами "Seven Seas" Нагура. К слову, она уже третий раз выигрывает этот титул и считается самой успешной участницей в истории чемпионата.

Всего было 18 финалистов. Соревнования были разделены на два тура, где во второй тур прошли восемь участников. Второе место занял конкурсант из Финляндии Аапо The Angus Раутио. А вот третье место у россиянина, выступавшего под французским флагом.

Выступление Нанами Нагуры:

AGWC 2023 1st Nanami Seven Seas Nagura от Air Guitar World Championships on Vimeo.

Чемпионат мира по игре на воздушной гитаре проводится в Оулу с 1996 года. Его целью организаторы называют "содействие миру во всем мире". Согласно идеологии соревнований, "войны прекратятся, изменение климата прекратится и все плохое исчезнет, когда все люди в мире будут играть на воздушной гитаре".

Напомним, на дороге французского села власти нарисовали хаотические волнистые линии. Абстрактные дорожные знаки не порадовали местных жителей.

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