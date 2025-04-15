Японская "Баба Ванга", предусмотревшая COVID, напугала предупреждением о катастрофе через 3 месяца

Руки пожилой женщины / © pixabay.com

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Японская «Баба Ванга» выдала страшное предсказание о катастрофическом событии, которое может произойти в июле в этом году.

Баба Ванга, которая была болгаркой по имени Вангелия Пандева Гуштерова, известна тем, что якобы предусмотрела смерть принцессы Дианы в 1997 году и цунами в Индийском океане в 2004-м, среди прочего. Ванга умерла в 1996 году, однако теперь, похоже, в Японии живет человек с подобными жуткими предвидениями, пишет Unilad.

Гадалка и бывшая художница манги Ре Тацуки говорит, что ее предсказания приходят к ней в ярких снах, которые, по ее словам, она видит с 1980-х годов.

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В 1999 году 70-летняя женщина опубликовала мангу под названием «Будущее, которое я видела» — книгу, основанную на ее самых смелых снах. И хотя роману уже 26 лет, за последние месяцы и годы он получил новых поклонников, поскольку читатели сравнивают ее предсказания с реальными событиями.

Сейчас Тацуки выдала тревожное предупреждение о событии, которое может произойти позже в июле в этом году. Она предсказывает, что океан «закипит» к югу от Японии, что может привести к катастрофе для страны.

Многие интерпретируют этот сон как извержение подводного вулкана, которое будет достаточно мощным, чтобы повлечь за собой так называемое «мега-цунами».

Как и следовало ожидать с таким названием, Тацуки предсказывает, что цунами будет иметь гигантскую зону поражения, достаточную для того, чтобы вызвать опустошения в Японии, Тайване, Индонезии и на северных Марианских островах.

Она также ссылается на то, что видела двигающиеся в этом районе «драконообразные фигуры», хотя эксперты призывают с осторожностью относиться к таким заявлениям, поскольку, по их словам, «нет никакой научной основы для утверждений Тацуки», сообщает Times Now News.

Тацуки вышла на пенсию в 2020 году после того, как в 1995-м заявила, что это будут ее «собственные похороны», однако она имела в виду не буквальные похороны, а скорее конец ее карьеры как художницы манги.

Что касается ее предыдущих «пророчеств», то считается, что она правильно предсказала смерть Фредди Меркьюри в 1991 году, а также смертоносное землетрясение в Кобе в 1995 году.

Также утверждается, что она правильно предусмотрела пандемию Covid-19. Тацуки писала: «Через 25 лет неизвестный вирус придет в 2020 году, исчезнет после пика в апреле и появится снова через 10 лет».

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, свершилось ужасное предсказание Ванги о 2025 году.