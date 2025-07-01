Пророчество отпугнуло туристов / © Associated Press

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Пророчество, сделавшее более 25 лет назад японская мангака Рё Тацуки, повлекло за собой волну паники и резкое падение туристических запросов в Японию из стран Азии.

Об этом пишет dailymail.

Рео Тацуки, которую часто называют «японской Вангой» за ее жуткие предсказания, получила репутацию провидицы после точного предсказания таких событий, как смерть Фредди Меркьюри, принцессы Дианы, землетрясения в Кобе в 2011 году и пандемии COVID-19.

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В одном из своих графических романов, основанном на «пророческих снах», она предрекла катастрофу, которая должна произойти 5 июля 2025 года.

Интерпретации предсказания включают возможное землетрясение или цунами в результате разлома между Японией и Филиппинами. Из-за этих страхов наблюдается резкое снижение количества бронирований билетов в Японию. Например, по данным Bloomberg Intelligence, бронирование из Гонконга упали на 50% в годовом измерении, а на период конца июня — начале июля — аж на 83%.

Власть призывает не паниковать

Сама Тацуки предостерегает от чрезмерной веры в ее видение и рекомендует людям ориентироваться на научные данные. Японские власти также призывают игнорировать подобные слухи.

«Это станет большой проблемой, если слухи в соцсетях нанесут ущерб туризму. Нет никаких оснований для беспокойства. Японцы остаются дома. Призываю всех не учитывать эти слухи и приезжать в Японию», — заявил губернатор префектуры Мияги Йошихиро Мурай.

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Хотя прогнозы Тацуки научно не подтверждены, стоит отметить, что Япония действительно расположена в сейсмически активном регионе — на так называемом Тихоокеанском «Огненном кольце». В апреле правительственная группа прогнозировала, что при мощном землетрясении на тихоокеанском побережье страны может погибнуть до 298 тысяч человек.

Свершившиеся таинственные предсказания Рё Тацуки

Тацуки стала известна в 1999 году после публикации книги «Будущее, которое я видела». В ней она описала видения, которые впоследствии, как утверждается, совпали с реальными событиями. В частности, она предусмотрела:

смерть Фредди Меркьюри 24 ноября (точно за 15 лет до реального дня смерти);

гибель принцессы Дианы в ДТП;

землетрясение в Кобе, произошедшее через 15 дней после одного из ее пророческих снов.

Она считает, что ее пророческие сны появляются с определенной периодичностью — кратной пяти.

Отметим, как и болгарская провидица Ванга, Тацуки уже стала культовой фигурой, особенно после того, как ряд ее прогнозов вроде бы сбылся.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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