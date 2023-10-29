Японские исследователи обнаружили по меньшей мере двух двойников Путина

Японские специалисты по распознаванию лиц и голосовой идентификации подтвердили, что президента РФ Владимира Путина на публичных мероприятиях подменяют двойники.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Проанализировав различные выступления Путина с использованием технологий искусственного интеллекта, японские эксперты пришли к выводу, что у российского президента есть по меньшей мере два двойника.

В качестве реального Путина исследователи избрали того, который в мае 2023 года находился на военном параде на Красной площади.

Сравнение черт лица обнаружило, что президент Путин, проехавший в декабре 2022 года по Крымскому мосту за рулем автомобиля Mercedes, лишь на 53% совпадает с Путиным на параде.

Еще меньше – всего 40% совпадения – японские эксперты обнаружили у "парадного Путина" с президентом, который в марте 2023 совершил поездку в Мариуполь.

В то же время Путин, находившийся в Мариуполе, и Путин на Крымском мосту похожи лишь на 18%, утверждают японские исследователи. Согласно их выводам, ИИ-анализ четко указывает на вероятность не менее двух двойников.

Исследователи также провели анализ голоса Путина. Специалисты Японского института аудиокоммуникаций, обычно сотрудничающие с полицией при поиске и идентификации преступников, сравнили, как говорил Путин слово "спасибо" в обращении на Евразийском экономическом форуме в мае 2023 года и на трех других публичных выступлениях. Эксперты обнаружили "сильные отличия" в том, как Путин произносит звук "с", а также характерные разногласия в других слогах "("па" и "си").

“Условия записи были разными, и произношение может отличаться, но все же довольно редко бывают столь сильные отличия. Сейчас мы должны сказать, что существует высокая вероятность того, что эти голоса принадлежат разным людям", — заявил один из авторов исследования Мастутоши Мураока.

Напомним, ранее военно-политический эксперт и аналитик Олег Жданов заявил, что в Кремле решили опробовать нового двойника президента РФ Владимира Путина, отправив его на осмотр в Китай.

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